Rojin’in ilk muayene sonuçları çıktı!

Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni bulundu. Otopsi operasyonlarının ardından Rojin'in cenazesi memleketi Diyarbakır'a sevk edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Rojin’in ilk muayene sonuçları çıktı!
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21 yaşındaki Rojin'den, 18 gündür hem Van Gölü'nde hem kıyıda bir iz aranıyordu. Kaybolduktan 18 gün sonra Rojin'den de acı haber geldi. Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni Van gölü kıyısında bulundu. Rojin'in ölüm sebebine dair fikir verecek ilk muayene ve bulgular ortaya çıkarken kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

18 gün süren arama çalışmaları sonucunda genç kızın cansız bedeni Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Olay yerinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda Rojin’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nizamettin Kabaiş ile akrabaları, Van Adli Tıp Kurumu önünde bekledikleri sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Rojin'in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Rojin'in cenazesi bugün, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilecek.

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