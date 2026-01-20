Roman vatandaşlar için yeni dönem: Bakan Göktaş yol haritasını duyurdu

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) kapsamındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 2023-2025 yıllarını kapsayan 1. Aşama Eylem Planı'nın tamamlanmasının ardından, 2026-2030 dönemini kapsayan 2. Aşama Eylem Planı, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirilen İzleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni süreci resmen başlattı.

Toplantının açılışında konuşan Bakan Göktaş, hedeflerin hayata geçirilmesinde koordinasyonun önemine dikkat çekerek, "Bugün aynı zamanda, Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle yayımlanan 2. Aşama Eylem Planımız da yürürlüğe girdi. Yeni Eylem Planımızdaki hedefleri, yerelde güçlü bir koordinasyonla hayata geçirerek Roman vatandaşlarımızın kazanımlarını yaygınlaştıracağımıza inanıyorum" dedi.

Hizmetlerin kapsamının genişletileceğini belirten Göktaş, "yerelde karşılığı olan Eylem Planıyla, Roman vatandaşlarımızın hayatını iyileştiren hizmetlerimizi büyüteceğiz. Çocuklarımızın okulda devamını güçlendirecek, gençlerimizi mesleğe ve işe daha hızlı taşıyacak, kadınların üretim ve gelir imkanlarını artıracağız" ifadelerini kullandı.

POLİTİKA DEĞİL HAK TEMELLİ YAKLAŞIM

Bakan Göktaş, sürecin temelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2009 yılında başlatılan ‘Roman Açılımı’na dayandığını hatırlattı. Bu adımın tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları söyledi: "Bu yaklaşım konuya sadece sosyal yardım penceresinden değil, hak temelli, katılımcı ve sonuç odaklı bir kamu politikası çerçevesinden bakmamızı sağladı. Roman vatandaşlarımızın günlük hayatta karşılaştığı güçlükleri, sahadan gelen verilerle ve doğrudan temasla görünür kıldı"

Bakan Göktaş, 2. Aşama Eylem Planı'nı, kurulan altyapı üzerine inşa edilen bir "devam, güçlenme ve yaygınlaştırma" süreci olarak tanımladı. Göktaş, planın detaylarını ve sahadaki hedeflerini şu sözlerle açıkladı: "İlkinde yakaladığımız ivmeyi koruyarak, devam eden hedefleri daha geniş bir kapsama taşıyacağız. Eylem Planımız; 6 politika alanında, 41 eylem ve 90 faaliyetten oluşan, sahaya doğrudan temas eden bir uygulama çerçevesidir. Bu çerçevenin merkezinde eğitim ve istihdam yer alıyor. Sağlık, barınma, sosyal hizmet ve sosyal yardım başlıklarıyla güçleniyor. Genel politikalar bölümünde ise sosyal içerme, haklara erişim, kültür-sanat ve izleme-değerlendirme araçlarıyla, hedeflerimizi kalıcı sonuçlara taşımayı amaçlıyoruz. Eğitimde hedefimiz; Roman çocuklarımızın okulda kalıcılığını ve başarılarını sağlamaktır. Mesleki Eğitim Merkezlerine yönlendirmeyle gençlerin meslek edinmesini desteklemek. İstihdamda hedefimiz; Roman vatandaşlarımızın işe erişimini kolaylaştırmak, istihdamlarını artırmaktır. Bu kapsamda mesleki kurs ve işbaşı programlarını yaygınlaştırıyoruz. İş arama becerileri ve işe uyum desteklerini sahaya indiriyoruz. Finansal okuryazarlık, kooperatifçilik, e-ticaret ve e-ihracat eğitimleriyle ticari hayata katılımı yaygınlaştırıyoruz. 87 SODAM koordinasyonunda girişimcilik desteklerinde bilgilendirme ve rehberliği güçlendiriyoruz. Sağlıkta hedefimiz; Roman vatandaşlarımızın sağlık okuryazarlığını ve hizmetlere etkin erişimini artırmaktır. Barınmada; yerelin ihtiyaçlarına uygun biçimde yaşam alanlarını iyileştirmektir. Bu kapsamda barınma yardımlarında erişimi geliştiriyor, mahalle dokusunu gözeten konut ve yerinde dönüşüm modellerini destekliyoruz."

LOCALROMA İLE ALTYAPI GÜÇLENİYOR

Bakan Göktaş, Roman vatandaşlara yönelik faaliyetlerde yerel etkinin artırılmasına özel önem verdiklerini belirtti. Sosyal hizmetlerin doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için kurulan mekanizmaları anlatan Göktaş, "Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde; ASDEP, SODAM ve mobil ekipler üzerinden hizmetlerimizi ve desteklerimizi hane bazlı ihtiyaçlara göre yönlendirme mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz. Roman nüfusun yoğun olduğu illerde valiliklerimizin koordinasyonunda yerel eylem planlarıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Sahadaki koordinasyonu güçlendirmek için Roman Koordinasyon İl Koordinatörlerimizle hizmetleri ihtiyaca göre hızlıca ulaştırıyoruz. Bu kapsamda 25 ilde İl Çalışma Gruplarımızı kurduk ve illerimizdeki paydaşlarla düzenli toplantılar yaparak ihtiyaçları hızlıca tespit ediyoruz. Kurumlar arası eşgüdümle, somut ve ölçülebilir hedefleri hayata geçiriyoruz. Roman Entegrasyon Projesi, LOCALROMA ile de yürüttüğümüz çalışmaları ve iyi uygulamaları daha da yaygınlaştıracak altı yapıyı güçlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

Türkiye genelinde 86 milyon vatandaşı kucaklayan bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Göktaş, sivil toplum kuruluşlarının da sürece dahil edildiğini ifade etti. Göktaş, şunları kaydetti: "2. Aşama Eylem Planımız Roman sivil toplum kuruluşlarımızın ve temsilcilerimizin hazırlık sürecine doğrudan katılımıyla şekillendiğini belirtmek isterim. Kapsayıcı hizmet erişimi, güçlendirmeyi merkeze alan destekler, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler ve merkezden yerele kesintisiz eşgüdüm üzerine kuruludur."

HEDEF: KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAMAK

Yeni eylem planının sahadaki somut karşılığına değinen Bakan Göktaş, hedeflerinin eğitimden istihdama kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirtti. Göktaş sözlerini şöyle tamamladı: "Bu anlamda yerelde karşılığı olan Eylem Planıyla, Roman vatandaşlarımızın hayatını iyileştiren hizmetlerimizi büyüteceğiz. Çocuklarımızın okulda devamını güçlendirecek, gençlerimizi mesleğe ve işe daha hızlı taşıyacak, kadınların üretim ve gelir imkanlarını artıracağız. Bu ülkenin zenginliği, farklılıklarımızın yan yana yaşamasındadır; gücü de kimseyi geride bırakmamasındadır. 2. Aşama Eylem Planımızla; sahada dokunduğumuz her hanede, her okulda, her iş yerinde bu anlayışı büyüteceğiz. Roman vatandaşlarımızın yanında olmaya; ortak yaşam kültürümüzü, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."