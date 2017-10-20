Bugün Irak'ın toprak bütünlüğü için Türkiye'nin girdiği rota, 12 yıl önce ilan edilmişti. 9 Mayıs 2005'te Türkmen liderlerle bir araya gelen Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, 18 maddelik bildiriyle ikinci İsrail'e karşı atılması gereken adımları sıralamıştı. 12 yıl sonra bugün o bildiri istikametinde atılan adımlarla ikinci İsrail planı ağır bir darbe aldı

Yıl 9 Mayıs 2005... Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, Türkmen liderlerle ortak açıklama yapıyor. Görüşmelerden sonra hazırlanan ortak beyanname kamuoyuna açıklanıyor.



Aradan tam 12 yıl geçti. Vatan Partisi liderinin 12 yıl önce ortaya koyduğu politikalar bugün yürürlükte.



Perinçek, 2005 yılının Mayıs ayında Türkmen liderlerle bir araya gelmişti. Görüşmeye katılanlar arasında, Türkmen camiasının önemli isimlerinden Ümit Akkoyunlu, Nefi Demirci, Hıdır Hayara, Timur Ketene, Kasım Ömer, Fuat Tigin, Abbas Türkmen de vardı.



Görüşmelerden sonra Türkiye İçin Irak Politikası Ortak Beyannamesi yayınlandı. 9 Mayıs 2005'te yayınlanan beyannamede Irak için milli bir politika benimsenmesi gerektiği belirtiliyordu. "Irak’ın toprak bütünlüğü"ne önem atfedilen bildiride, "Irak, Irak halkınındır." , "Irak etnik ve mezhepsel gerekçelerle bölünemez", "Irak'ta Amerikan işgaline ve İsrail müdahalesine son verilmelidir" şeklinde milli politikalara rota oluşturan ifadeler vardı.



18 maddelik bildiride, Ankara'ya uygulaması gereken politikalar şöyle özetlenmişti:



Türkiye İçin Irak Politikası Ortak Beyannamesi - 9 MAYIS 2005



Irak’ ta ABD işgali altında yapılan Ocak 2005 genel seçimi tanınamaz.



İşgal güçleri tarafından kurulan Kukla Devlet kabul edilemez.



İşgal güçlerinin Kerkük ve Musul'un yapısını değiştirmeye yönelik bütün uygulamaları geçersizdir.



Bütün Irak halkının birliğinini etnik grup ve mezhep ayırtetmeksizin destekliyoruz.



Türkmenlerin birliği yönündeki çabaları var gücümüzle sürdüreceğiz.



Irak’ın toprak bütünlüğünü gerçekleştirmek için, Türkiye, İran, Suriye devletleri ve Irak halkı arasında işbirliği şarttır.



Avrasya ittifakını Irak’a barış ve birliğin ötesinde, dünya barışının en geniş cephesi olarak görüyor ve destekliyoruz.



İncirlik üssü ABD’ ye kapatılmalı, Türk devleti ve ordusunun denetimi altına alınmalıdır.



Katılımcılar 18 maddelik bir bildiriyi imzaladı. Bildiri Türk ve dünya kamuoyuna ilan edildi. 12 yıl önce açıklanan bu siyasetler bugün bölgede hayata geçti. Türkiye, İran ve Irak ile birlikte Barzani'nin kukla devletine set çekti.



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