Manisa'da Batı Kışla Tugayında meydana gelen zehirlenme olayıyla ilgili soruşturma tamamlandı. 35 kişi hakkında dava açıldı. Ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle ROTA yemekçiliğe 1 yıl kamu ihalelerinden men cezası verildi. Karar resmi gazetede yayımlandı.

Manisa’da Batı Kışla Tugayı’nda 25 Mayıs 2017’de 721 askerin yemekten zehirlendiği, bir askerin de hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma tamamlandı.



Olayla ilgili aralarında ROTA yemekçilik çalışanları ile askeri birliğin mutfak sorumlusu askerlerin bulunduğu 35 kişi hakkında dava açıldı.



İddianamede 28 kişiyle ilgili taksirle adam öldürme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmaktan 15 yıla kadar 7 kişinin ise “görevi ihmal” suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.



Hayatını kaybeden askerin kesin ölüm sebebi gıda zehirlenmesi.



Zehirlenmenin ise yemek firması çalışanlarının donmuş hindi etini koşullarına uygun çözmediği için olduğu belirtildi.



Donmuş eti mevzuata aykırı olarak suda çözen firma çalışanı Cahit Biçer de iddianamenin bir numaralı sanığı.



Yemek firmasının Manisa temsilcisi Veysel Ahmet Gürcüm ve Tugay’ın mutfağından sorumlu Binbaşı Alper Akyol da taksirle ölüme sebep olmaktan yargılananlar arasında.



Manisa'da geçen yaz 4 bin askerin zehirlenmesine neden olan Rota Yemekçilik'e 1 yıl kamu ihalelerinden men kararı geldi.



2016 yılında yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili Maliye Bakanlığı ROTA Yemekçilik'e bir yıl ihalelere girme yasağı koymuştu.



Bakanlık, olayın yargıya taşınmasından dolayı yasak kararını uygulayamadı.



Davanın sonuçlanması sonucu Bakanlığının yemek firmasına ilişkin verdiği karar, Resmi Gazetede yayımlanarak ilan edildi.



CHP'li vekil Tur Yıldız Biçer "Olay mühim ve firmanın sicili kötü, tüm kamu ihalelerinden men edilsin." dedi.



Biçer verdiği önergenin AKP'li vekiller tarafından kabul edilmediğini de söyledi.







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