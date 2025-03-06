RTÜK 2025 yılını LGBT ile mücadele yılı ilan etti

Komisyonun gündeminde Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan yayınlar yer alırken, ana tema olarak LGBT konusu öne çıktı.

RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli, komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı. Tecirli, RTÜK’ün yayın içeriklerini denetlemek amacıyla 400 kişilik bir izleme değerlendirme dairesine sahip olduğunu ve bu içeriklerin sanal reklamlar, reklam ölçüm sistemleri ve etik ilke kararları gibi filtrelerden geçtiğini belirtti.

"2025 yılı LGBT ile mücadele yılı olarak ilan edildi"

Tecirli, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılını aile yılı olarak ilan ettik ve bunun yanı sıra LGBT ile mücadele yılı olarak belirledik. Çocuk dergimizin teması da bu çerçevede belirlendi. Ekran bağımlılığı, ikinci tema olarak LGBT ile mücadele yer alacak. Ayrıca, isteğe bağlı yayıncı platformlarda, geleneksel yayıncılıkla uyumlu bir şekilde arkadaşlarımız raporlama faaliyetlerine devam ediyor."

"Evlilik programlarını kaldırdık"

RTÜK Başkan Yardımcısı, gündüz kuşağı programlarıyla ilgili de bir açıklama yaptı:

"2018 yılında evlilik programlarını kaldırdık ancak sonrasında daha da kötü içeriklerle karşılaştık. Bu nedenle etik ilke kararları yayınladık ve hassasiyetlerimizi paydaşlarımıza ilettik. Ensest ve kriminal ilişkilerin de minimalize edildiğini belirtmek isterim."

BTK'dan LGBT içeriğiyle ilgili sert duruş:

BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün ise, internet güvenliği konusunda çocuğa odaklandıklarını ve LGBT içeriklerine kesinlikle izin vermediklerini vurguladı:

"BTK olarak güvenli internet hizmeti sunuyoruz ve çocuklara yönelik içeriklerin denetimini ön planda tutuyoruz. LGBT içeriklerine kesinlikle izin vermiyoruz. Birçok dernekle davalık durumdayız, ancak bu durumu asla sorun etmiyoruz."