RTÜK 5 kanala üst sınırdan ceza verdi! Gerekçeler tek tek açıklandı: Hangi televizyonlar ceza aldı?

SÖZCÜ TV



Sözcü TV’de yayınlanan “Sözün Aslı” programında CHP’li Ali Mahir Başarır ile Cemal Enginyurt’un, Gürsel Tekin’in İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasını ve emniyet önlemlerini “darbe girişimi” olarak değerlendirmesi incelendi. Yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin darbe girişiminin sorumlusu olarak gösterildiği gerekçesiyle Sözcü TV’ye de üst sınırdan ceza uygulandı.