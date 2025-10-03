RTÜK 5 kanala üst sınırdan ceza verdi! Gerekçeler tek tek açıklandı: Hangi televizyonlar ceza aldı?
RTÜK’ün 5 televizyon kanalına üst sınırdan ceza kararının gerekçeleri açıklandı
RTÜK 5 KANALA CEZA VERDİ
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlallerini değerlendirdiği toplantı sonrası 5 televizyon kanalına üst sınırdan idari para cezası uyguladı. Karar, TELE1, Sözcü TV, Halk TV, Meltem TV ve SUN TV’yi kapsadı.
TELE1’E ERDOĞAN-NETANYAHU KIYASLAMASI CEZASI
TELE1’de yayınlanan “Türkiye’nin Yönü” programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kıyaslanmasına ilişkin ekrana yansıyan KJ’nin, eleştiri sınırlarını aştığı ve iftira niteliğinde olduğu belirtildi. Bu nedenle TELE1’e üst sınırdan idari para cezası verildi.
TELE1’E İKİNCİ CEZA
RTÜK, TELE1’e ayrıca “4 Soru 4 Yanıt” programında Merdan Yanardağ’ın Alevi vatandaşlara yönelik rencide edici sözleri nedeniyle ikinci kez ceza verdi. Açıklamada, söz konusu ifadelerin “insan onuruna aykırı, küçük düşürücü ve iftira niteliğinde” olduğu vurgulandı.
SÖZCÜ TV
Sözcü TV’de yayınlanan “Sözün Aslı” programında CHP’li Ali Mahir Başarır ile Cemal Enginyurt’un, Gürsel Tekin’in İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasını ve emniyet önlemlerini “darbe girişimi” olarak değerlendirmesi incelendi. Yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin darbe girişiminin sorumlusu olarak gösterildiği gerekçesiyle Sözcü TV’ye de üst sınırdan ceza uygulandı.
HALK TV’YE BAHÇELİ SÖZLERİ NEDENİYLE CEZA
Halk TV’de yayınlanan “Açıkça” programında Murat Kubilay’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik ifadeleri, RTÜK tarafından “küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı” bulundu. Bu nedenle Halk TV’ye de üst sınırdan idari para cezası verildi.
MELTEM TV’YE “DEZENFORMASYON” CEZASI
Meltem TV’de yayınlanan “Eylül Han İle Gündem Özel” programında CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’ın Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı’na ilişkin iddiaları, kesin ve taraflı bir dille ekrana taşındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından da yalanlanan bu iddialar nedeniyle Meltem TV’ye “dezenformasyon” gerekçesiyle üst sınırdan ceza kesildi.
SUN TV’YE YAYIN YASAĞINI İHLAL CEZASI
RTÜK toplantısında ayrıca SUN TV’de yayınlanan “İçel Gündemi” programı da değerlendirildi. İzmir’de yaşanan saldırıyla ilgili yayın yasağına uyulmadığı gerekçesiyle SUN TV’ye “hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık” esasına aykırı yayın yaptığı için üst sınırdan para cezası verildi.