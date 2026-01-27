RTÜK başkanı Daniş duyurdu: Radyo dinleyici ölçümleri elektronik sisteme taşınıyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, radyo dinleyici ölçümlerinde yıllardır kullanılan beyana dayalı sistemin terk edileceğini açıkladı. Daniş, bunun yerine elektronik ölçüm modeline geçileceğini ve uygulamanın yılın ilk yarısında devreye alınmasının hedeflendiğini bildirdi. Yeni sistemin temel amacı; yayıncılıkta ölçüm, analiz ve denetim süreçlerini hızlandırmak, nesnelliği artırmak ve denetlenebilir bir yapı kurmak olarak belirlendi.

PASİF VE ANLIK TAKİP DÖNEMİ BAŞLIYOR

Sistemin işleyişinde, dinleme verileri arka planda çalışan cihazlar aracılığıyla kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan anlık olarak toplanacak. Yapay zeka destekli analizlerle raporlanacak bu veriler, yayıncılar, reklam verenler ve kamu politikaları açısından daha güvenilir bir veri altyapısı sunacak.

AA muhabirine konuşan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, televizyon izleyici ölçümlerinin halihazırda elektronik sistemle yapıldığını hatırlattı. Radyo ölçümlerinin ise halen deneklerin geçmişe dönük beyanına dayalı "CATI" yöntemiyle gerçekleştirildiğini kaydeden Daniş, elektronik ölçümün izleme ve dinleme verilerini anlık ve pasif olarak saptadığını vurguladı. Sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini aktaran Daniş, "Yeni yöntemde deneklerden anlık veri almayı sağlayan bir elektronik cihazla pasif ölçüm yapılacak olup, bu sistemin 2026 yılının ilk yarısında hayata geçirilmesi planlanmaktadır" dedi.

Yöntemin reklam yatırımları ve içerik performansı analizindeki önemine değinen Daniş, "Daha güvenilir bir veri ekosistemi oluşmasını sağlamaktadır. Ayrıca kamu yararını gözeten politikalar da daha doğru ve güçlü verilerle oluşturabilecektir." ifadelerini kullandı.

GİYİLEBİLİR CİHAZLAR DEVREDE

Yeni modelde deneklere verilecek özel bir elektronik cihaz, dinleme verilerini anlık olarak kaydedecek. Sistemin teknik detaylarını paylaşan Daniş, şunları söyledi: "Bu cihaz ev içinde ve dışında her zaman, her yerde medya tüketimini daha hızlı ölçmek için dinleme verilerini pasif olarak yakalayan yeni nesil bir giyilebilir ölçüm cihazıdır. Watermarking teknolojisiyle radyo sesleri cihazın hafızasına alınarak veriler anlık olarak merkeze iletilecek ve raporlar bir sonraki gün kamuoyunun bilgisine sunulabilecektir."

Daniş, içeriğe gömülü ses dalgalarını algılayan teknolojiler sayesinde verilerin daha doğru ve hızlı elde edilerek günlük yayımlanabileceğini ifade etti.

Radyonun başlangıçta tek yönlü bir araç olduğunu ancak teknolojinin gelişimiyle dijitalleştiğini belirten Daniş, "İlk zamanlar tek yönlü bir iletişim modeli üzerinden dinleyicilerine sınırlı etkileşim imkanı sunan bu araç, teknolojide yaşanan gelişmelere bağlı olarak yayıncılık faaliyetlerini dijital alana taşımıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İnternet radyoları ve podcast'lerin yayıncılığı dönüştürdüğünü ifade eden Daniş, "İnternet radyoları, podcastler ve isteğe bağlı dinleme pratikleri, geleneksel yayıncılık anlayışının aksine içerikleri zamandan ve mekandan bağımsız hale getirmiştir. Bu dönüşüm, yalnızca içerik üretimini değil, aynı zamanda dinleyici ölçüm yöntemlerini de köklü biçimde değiştirmiştir." ifadelerini kullandı.

DENETİMDE YAPAY ZEKA DEVRİMİ

Geleneksel ölçümlerin anket ve geri bildirim gibi sınırlı yöntemlere dayandığını hatırlatan Daniş, yeni sistemle tüm verilerin dijital ve otomatik toplanacağını bildirdi. Dinleyicilerin kullandığı cihaz, süre ve platform gibi teknik veriler eş zamanlı olarak veri havuzlarına aktarılarak yapay zeka ile analiz edilecek ve kamuoyuyla paylaşılacak.

Yapay zekanın verilerden anlam üreterek analiz sürecini yöneteceğini belirten Mehmet Daniş, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu açıdan baktığımızda Elektronik Ölçüm Sistemi, verinin nesnel ve güvenilir şekilde üretilmesini sağlarken, yapay zeka uygulamaları bu verilerin analiz edilmesi, yorumlanması ve ileriye dönük öngörüler üretilmesi noktasında birbirini tamamlayıcı bir araç olarak değerlendirilmektedir. Bu sistem sayesinde insan incelemesine dayalı sonradan kontrol anlayışı yerini sistematik, otomatik, sürekli ve önleyici denetim modeline bırakacak, bu gelişme ise yayıncılık alanındaki denetim süreçlerinin daha şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır."