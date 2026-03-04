RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ve Kurul Üyeleri Medya Temsilcileriyle İftar Programında Buluştu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş ve Kurul Üyeleri, televizyon, ajans ve gazetelerin Ankara Temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıya; RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer, RTÜK üyeleri Fatma Çeliker, Hasan Davulcu, İlhan Taşcı, Dr. Necdet İpekyüz, Orhan Özdemir, Tuncay Keser ile RTÜK Başkan Yardımcıları Dr. Feyzullah Tecirli ve Deniz Güler de katıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde medya temsilcileri ile bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Daniş, “Bugün burada sadece bir iftar buluşmasında değil; medya, toplum ve değerler ekseninde ortak bir sorumluluk bilinciyle bir aradayız.” dedi. Başkan Daniş, dijitalleşme çağında medyanın; aile yapısını, çocukların gelişimini ve toplumsal değerleri doğrudan etkileyen stratejik bir sorumluluk alanı hâline geldiğini belirtti.

RTÜK olarak hedeflerinin, medya ve teknolojinin bilinçli kullanımını teşvik eden, aileyi merkeze alan sağlıklı bir medya ekosistemi oluşturmak olduğunu vurgulayan Daniş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“RTÜK yalnızca denetleyen değil; iyi, doğru ve sorumlu içeriği teşvik eden bir anlayışla hareket etmektedir. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri bu vizyonun somut bir örneğidir. Toplam 18 milyon TL teşvikle aile değerlerini güçlendiren, çocukların sağlıklı gelişimini destekleyen yapımların artmasını hedefliyoruz. Kamu düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı ve kamu yararını önceleyen sorumlu yayıncılık anlayışında 3A formülünü esas alıyoruz: Aklın Korunması, Ailenin Korunması, Ahlakın Korunması. Medya yalnızca bir eğlence ya da bilgilendirme aracı değildir. Bilgiye ulaşma araçlarının sürekli çeşitlendiği dünyada, medya etiği, kamu yararı ve toplumsal sorumluluk temelli içerik üretimini geleceğimiz açısından önemsiyoruz.”

“GELENEKSEL MEDYANIN KARŞISINDA ARTIK YAPAY ZEKÂNIN OLMASI, HAKİKAT, GÜVEN VE TEMSİL KAVRAMLARINI YENİDEN TANIMLAMA SÜRECİNİ BAŞLATTI”

Geleneksel medyanın karşısında artık yapay zekâ ve derin öğrenme (deep learning) temelli sentetik medyanın dikkat çeken bir yükselişe geçtiğini kaydeden Başkan Daniş, gelişen teknolojilerin medya üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

“Bu yeni medya düzeni bir yandan verimlilik ve ölçeklenebilirlik sağlarken, diğer yandan dezenformasyon ve kimlik manipülasyonu gibi ciddi riskleri de beraberinde getirmiştir. Bu paradigma değişimi yalnızca içerik üretimini değil; hakikat, güven ve temsil kavramlarını yeniden tanımlayan, insan merkezli medya anlayışını küresel ölçekte şekillendiren hibrit bir dönüşüm sürecini başlatmıştır. Bu hibrit dönüşüm yalnızca içeriklerin üretimini değil; denetim, sorumluluk ve kamu güvenliği anlayışını da yeniden stratejik bir alan hâline getirmiştir. Etik pusulasını kaybetmeyen, tıklanma yemini değil, toplumsal faydayı önceleyen sorumlu ve dönüştürücü bir medya kültürünün inşası için sizlerle birlikte kararlılıkla çalışmaya ve ortak değer üretmeye devam edeceğiz.”

Başkan Daniş, konuşmasını “Ramazan ayının bereketinin hanelerimize, kalplerimize ve ülkemize huzur getirmesini temenni ediyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar dilerim.” mesajıyla sonlandırdı. Başkan Daniş, konuşmasının ardından medya temsilcileri ile istişare etti.