RTÜK Başkanı Şahin’den medya yayınlarına sıkı denetim uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, son dönemde medya sektöründe milli ve manevi değerlere zarar veren yayınlara karşı sert yaptırımlar uygulandığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Şahin’den medya yayınlarına sıkı denetim uyarısı
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Şahin, son 119 müeyyide uygulamasının yanı sıra, şiddet ve terör propagandası içeren yayınlar için de 32 yaptırım gerçekleştirildiğini açıkladı.

RTÜK'ün görevlerinin arasında, medya hizmet sağlayıcılarının yayınlarını denetlemek ve yasal düzenlemelere uygun hareket etmelerini sağlamak bulunduğunu belirten Şahin, “Sansür kurumu değiliz. Ancak yasa ihlali durumunda gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı. RTÜK, yasalara aykırı yayınları engellemek için titizlikle çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Şahin, özellikle şiddet, terör ve dini değerleri tahrip eden içeriklere karşı taviz verilmediğini söyledi. Ayrıca, RTÜK'ün, toplumsal şiddeti özendiren ve İslam karşıtı yayınlara karşı da önlemler alarak, bu tür içeriklerin yayılmasını engellemeyi amaçladığını açıkladı.

Son olarak, Şahin, RTÜK'ün medya düzenlemelerindeki kararlılığını yineleyerek, “Yayıncı kuruluşlar, ilgili yasal kurallar ve etik değerler doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Aksi takdirde, yasal yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir” dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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