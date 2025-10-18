RTÜK harekete geçiyor! Sokak röportajları için yeni adım mı geliyor?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bazı sokak röportajlarının kasıtlı biçimde “her şeyin kötüye gittiği” algısı oluşturduğunu belirterek sert uyarılarda bulundu. Şahin, “Toplumu karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyecek” dedi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sokak röportajlarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Şahin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyuna duyurulur!

‘HER ŞEYİN KÖTÜYE GİTTİĞİ’ YÖNÜNDE ALGI OLUŞTURMA

Üst Kurulumuzun İzleme ve Değerlendirme Uzmanları tarafından yapılan analizler sonucunda; sokak röportajları adı altında bazı yayınların sistematik biçimde ve röportajı yapan kişinin bilinçli yönlendirme çabaları ile ‘her şeyin kötüye gittiği’ yönünde algı oluşturma çalışmalarında son zamanlarda artış olduğu tespit edilmiştir.

Belirli kesimlerin duygularını istismar eden, halkın umut duygusunu zedeleyen bu yayınlar; medya etiğine, ifade özgürlüğünün sınırlarına ve kamu yararına aykırıdır.

SİSTEMATİK KARAMSARLIK DİLİ

Eleştiri elbette demokrasinin vazgeçilmez unsurudur; ancak yapıcı eleştiriler ile toplumun moralini ve geleceğe inancını yok etmeyi amaçlayan sistematik karamsarlık dili aynı şey değildir.

RTÜK olarak daha önce de açıkça uyardığımız bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz.

Kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha vurguluyor, benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacağımızı önemle hatırlatıyoruz.”

