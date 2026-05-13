RTÜK: "İnsan onuru reytingin önünde değildir"

Aile facialarından kişisel verilere kadar her şeyin ekrana serildiği o yayınlar için yeni kurallar devrede. Peki, hangi programlar kırmızı çizgide? Çocuklar ve hassas veriler nasıl korunacak? Yayıncılıkta dengeleri değiştirecek o kritik uyarıların tüm detayları...

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, canlı yayınlanan gündüz kuşağı programlarında kişisel verilerin korunmasına ilişkin rehberin tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yayıncılığın yalnızca reyting odaklı yürütülemeyeceğini belirten Daniş, ekran başındakilere yönelik insani sorumluluğu hatırlattı:

“Yayıncı, ekrandaki insana yalnızca bir ‘içerik kaynağı’ olarak değil; haysiyetiyle, hikâyesiyle ve geleceğiyle bütün bir insan olarak bakmak zorundadır.”

MAHREMİYET VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ARASINDAKİ ÇİZGİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu işbirliğiyle düzenlenen lansmanda konuşan Daniş, dijital çağın getirdiği risklere değindi. Canlı yayınlarda aile içi krizlerin, sağlık sorunlarının ve hukuki uyuşmazlıkların milyonlarca kişinin önüne taşınmasının yarattığı tahribata dikkat çeken Daniş, şu ifadeleri kullandı:

“Bir bireyin kendi rızasıyla paylaştığı bir bilginin dahi kontrolsüz biçimde yayıldığında nasıl yaralayıcı sonuçlar doğurduğunu görüyoruz.”

"GÖREVİMİZ: HASSAS DENGEYİ GÖZETMEK"

Gündüz kuşağı programlarının şiddet mağdurlarını ve kayıp yakınlarını ekran karşısına taşırken üçüncü kişilere ait verilerin de ifşa edilebildiğini belirten Daniş, Anayasal güvencelere vurgu yaptı. Özel hayatın gizliliği ile basın özgürlüğünün bir arada yürütülmesi gerektiğini söyleyen Daniş’in değerlendirmesi şöyle oldu:

“Sahip olduğumuz hürriyetler mutlak değil; birbiriyle dengelenmesi gereken haklardır. RTÜK olarak temel görevimiz kamu yararı, gerçeklik, güncellik ve ölçülülük ilkeleri çerçevesinde bu hassas dengeyi gözetmektir.”

ÇOCUKLAR VE ENGELLİLER İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ

RTÜK’e gelen şikayetlerin her yıl artış gösterdiğini kaydeden Daniş, özellikle çocukların, gençlerin ve zihinsel engelli bireylerin canlı yayınlara çıkarılmaması gerektiğini vurguladı. Cinsel taciz ve kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran yayınlara karşı tavrını net koyan Daniş, devam eden soruşturmaların televizyon ekranlarında birer “yargısız infaz” zeminine dönüştürülmesine tepki gösterdi.

Hazırlanan rehberin yasaklayıcı bir metinden ziyade yol gösterici bir çerçeve sunduğunu belirten Daniş; kişisel verilerin işlenmesi, açık rıza süreçleri, unutulma hakkı ve veri güvenliği konularında yayıncılar için somut bir harita oluşturulduğunu kaydetti.