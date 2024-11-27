RTÜK, kurallara uymayan dizi ve programlara yaptırım uyguladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son toplantısında bir dizi yayıncıya yönelik önemli yaptırımlar uyguladı. Toplantıda, Kanal D’de yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisindeki, toplumdaki inançları yalnızca belirli bir grup veya kişi tarafından sahipleniliyormuş gibi gösteren ve dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine tehditkar söylemlerle karşıtlık oluşturduğu sahneler, yayıncılık ilkeleriyle çelişkili bulundu. Üst Kurul, bu içeriklerin toplumda dini değerlerin suistimal edilmesine yol açtığına kanaat getirerek, diziye yayın durdurma ve Kanal D’ye üst sınırdan idari para cezası verdi.

Ayrıca, RTÜK, TV8 kanalında reklam süresi kurallarına uymadığı gerekçesiyle yaptırım uyguladı. Kurul, yasadışı bahis reklamları nedeniyle de TV8 ve EXXEN’e üst sınırdan para cezası verdi. Özellikle Karadağ-Türkiye ve Lille-Fenerbahçe maçlarındaki yasa dışı bahis reklamları dikkat çekti. S SPORT+ kanalında ise Leganes-Real Madrid futbol karşılaşmasında bağımlılık yapıcı maddeler ve kumar özendirici yayın ilkelerinin ihlali nedeniyle ceza uygulandı.

Kadına yönelik şiddet içerikli sahneler nedeniyle, STAR TV’nin "Sahipsizler", NOW’ın "Yabani" ve SHOW TV’nin "Deha" dizilerine de üst sınırdan yaptırım uygulandı ve milli-manevi değerlere aykırılıklar nedeniyle program durdurma kararı alındı.

Haber kanallarına yönelik de cezalar geldi. SZC’nün "Arena" programı, Halk TV’nin "Rota", TELE 1’in "Sabah Pusulası" ile FLASH Haber’in "Ana Haber Bülteni" ve "Başkent'te Gündem" programları, tarafsızlık ve doğruluk ilkelerine uymadıkları gerekçesiyle yaptırım gördü. "Arena" programında, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkında asılsız iddialar ortaya atılmış ve bu, basın meslek ilkelerinin ihlali olarak değerlendirildi. Halk TV’de ise siyasi iktidara yönelik yapılan propaganda ve gerçek dışı iddialar nedeniyle müeyyide uygulandı.

Son olarak, Kanal Ege’ye de kural ihlali nedeniyle idari para cezası verildi.