RTÜK o dizileri ve programları affetmedi! Peş peşe ceza yağdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri nedeniyle üç gündüz kuşağı programı ile iki diziye, çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddeti özendirdiği gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
RTÜK o dizileri ve programları affetmedi! Peş peşe ceza yağdı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri nedeniyle üç gündüz kuşağı programı ile iki diziye, çocukların gelişimine zarar verdiği ve şiddeti özendirdiği gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, gündemdeki yayın ihlallerini incelemek üzere toplanan Üst Kurul, şiddet sahneleri barındıran, çocuklarla gençleri şiddete ve suça özendiren yapımları inceledi.

ATV / "Esra Erol'da": İzleyicilerden gelen şikayetler üzerine programı değerlendiren RTÜK, içeriklerin gayriahlaki ilişkileri meşrulaştırarak çocuk ve gençlerin ahlaki gelişimine zarar verdiğini tespit ederek, kanala idari para cezası uyguladı.

SHOW TV / "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme": Programda aldatma ve gayrimeşru ilişkilerin sıradanlaştırıldığı belirlendi. Çocukların gelişimine aykırı içerikleri ve tartışılan uygunsuz iddiaları "aile ve sadakat kavramlarına zarar verici" bulan Üst Kurul, kanala idari para cezası verdi.

STAR TV / "Nur Viral ile Sen İstersen": Programda yayın ihlaline konu pek çok unsurun yer aldığını tespit eden Üst Kurul tarafından STAR TV'ye idari para cezası verildi.

POPÜLER DİZİLERE ŞİDDET VE ZORBALIK YAPTIRIMI

Üst Kurul toplantısında sadece gündüz kuşağı değil, akşam ekranlara gelen diziler de masaya yatırıldı ve iki kanala ağır cezalar kesildi.

"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisine şiddeti özendirme cezası Üst Kurul'da, NOW TV'de yayınlanan "Halef: Köklerin Çağrısı" isimli dizinin farklı bölümlerine ilişkin yayın ihlalleri de ele alındı. Kurul, söz konusu yayınlar nedeniyle NOW TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Kanal D'nin "Daha 17" dizisinde akran zorbalığı ve şiddeti teşvik eden sahnelerin gençlerin gelişimine aykırı olduğuna hükmeden RTÜK, kanala idari para cezası uyguladı.

 

HABER KANALLARI VE RADYOLARA DA CEZA YAĞDI

RTÜK'ün radarına takılan diğer yayınlar ise haber programları ve radyo içerikleri oldu:

Halk TV'de yayınlanan "Para Siyaset" adlı programın 22 Mayıs tarihli bölümünde daimi konuklar İsmail Saymaz ve İbrahim Kahveci'nin sözleri incelenerek, Halk TV'ye para cezası verildi.

Üst Kurul, Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözlerine yer veren ve 8 Mayıs'ta yayımlanan SZC TV'deki "Özel Röportaj" adlı programı inceledi. RTÜK, yasanın ilgili hükmünü ihlal etmekten kanala idari para cezası uyguladı.

Kafa Radyo'nun 4-8 Mayıs tarihlerinde kanunla belirlenmiş reklam sürelerine riayet etmediğini tespit eden RTÜK, Kafa Radyo'ya para cezası verdi.

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