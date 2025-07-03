RTÜK Sözcü TV’ye 5 program durdurma cezası verdi

RTÜK, Özlem Gürses'in sunduğu "Para Politika" programında Dr. Murat Kubilay’ın Leman dergisindeki karikatür değerlendirmelerine “milli ve manevi değerlere aykırılık” gerekçesiyle yüzde 5 para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verdi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
RTÜK Sözcü TV’ye 5 program durdurma cezası verdi
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Özlem Gürses'in sunuculuğunu yaptığı "Para Politika" isimli programda Leman dergisinde yer alan karikatüre ilişkin Dr. Murat Kubilay’ın değerlendirmelerine; RTÜK tarafından “toplumu aydınlanmacılar ve gericiler diye ikiye ayırıyor” ve “kutuplaşmayı körüklüyor” gerekçeleriyle, "milli ve manevi değerlere aykırılık” maddesinden yüzde 5 idari para cezası ile 5 kez de program durdurma cezası verildi.

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