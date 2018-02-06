RTÜK, Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 kanalına "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden" yayınları dolayısıyla beş kez program durdurma ile en üst düzeyden idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Kanalın "Hoş Sohbetler" isimli canlı yayın programının bir yerinde izleyicilerin alt yazı ile internet ortamına yönlendirildiği ve canlı yayının internet üzerinden devam ettirildiğini belirleyen RTÜK, bu yayın sebebiyle de ayrıca tavandan idari para cezası uyguladı. Vatandaşlar, A9 TV'deki yayınlar sebebiyle CİMER, BİMER ve RTÜK'e şu ana kadar 4 bin 592 şikayet iletti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 kanalına ceza yağdırdı.



AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün Üst Kurul toplantısında, Oktar'ın A9 TV üzerinden yaptığı yayınlar ele alındı.



Söz konusu televizyon kanalında yayınlanan "Adnan Oktar ile Sohbetler" isimli programla ilgili yapılan değerlendirmede, bir ayetin yorumlanması esnasında geçen konuşmalarda müzik parçalarının çalındığı, genç kız ve erkeklerin oyun havaları eşliğinde oyun oynadıkları, bir kadın katılımcının uygun olmayan tavırlar içerisinde Adnan Oktar'a özel, yakın mesafede dans figürleri sergilendiği saptandı.



Üst Kurul, dini formattan çıkarılarak eğlence programına dönüştürülen yayınlarla ilgili kanala 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin 1.fıkrasında yer alan "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez." hükmünün ihlal edildiği kanaatine vardı.



Bu kapsamda, A9 TV'ye beş kez program durdurma ile en üst düzeyden idari para cezası olan yüzde 5 oranında ceza kesildi. Kanal, bir önceki ayki reklam gelirlerinin yüzde 5'i oranında para cezası ödeyecek.



"Gizli ticari iletişim" cezası



Üst Kurul, ayrıca A9 TV'nin bir başka programında "gizli reklam" ve "denetimden kaçma" gibi uygulamaların gerçekleştirildiğini saptadı.

Kanaldaki "Hoş Sohbetler" isimli canlı yayın programının bir yerinde izleyicilerin alt yazı ile internet ortamına yönlendirildiğini ve canlı yayının internet üzerinden devam ettirildiğini belirleyen RTÜK, bu şekilde hem söz konusu adreslerin "gizli ticari iletişimine yer verildiğini" hem de RTÜK denetiminden kaçınılmaya çalışıldığını tespit etti.



A9 TV'ye bu nedenle de tavandan idari para cezası uygulandı.



A9 TV için 4 bin 592 şikayet



Öte yandan, RTÜK'ten edinilen bilgiye göre, 2018'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ile RTÜK İletişim Merkezi üzerinden sadece A9 TV ile ilgili 4 bin 592 şikayet iletildi.



Şikayetlerin genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkesine aykırılık, cinsellik ve müstehcenlik ilkelerine aykırılık üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.