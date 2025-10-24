Rtük'te Ebubekir Şahin dönemi bitti!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) başkanlık koltuğunda kritik bir değişim yaşandı. Görev süresi dolan Ebubekir Şahin'in ardından yapılan seçimle kurumun yeni başkanı belirlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Rtük'te Ebubekir Şahin dönemi bitti!
Yayınlanma: Güncellenme:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in görev süresi resmen sona erdi. Şahin'in görev süresinin dolmasının ardından RTÜK Üst Kurulu'nda başkanlık seçimi yapıldı.

Gerçekleştirilen seçim sonucunda, RTÜK Başkanlığı görevine Mehmet Daniş'in seçildiği bildirildi.

ŞAHİN 2019'DAN BERİ GÖREVDEYDİ

Görevi devreden Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanı olarak ilk kez 23 Ocak 2019 tarihinde göreve başlamıştı. Şahin, en son 18 Ekim 2023 tarihinde yapılan seçimle dördüncü kez bu göreve seçilmişti.

RTÜK ÜYESİ TAŞCI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Başkanlık değişimine ilişkin ilk açıklamalardan biri RTÜK Üyesi İlhan Taşcı'dan geldi. Taşcı, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda hem değişimi doğruladı hem de yeni döneme ilişkin temennilerini paylaştı.

Taşcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "RTÜK’te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi. RTÜK Başkan adaylığımda oylarıyla destek olan üyelere teşekkür ederim. RTÜK yeni dönemde umarız daha özgürlükçü bir anlayışla denetimlerini yapar, basın ve halkın haber alma özgürlüğüne saygılı yaklaşır."

Salah krizi patladı! Yedek kalınca sosyal medyasından Liverpool'u sildi! Ayrılık sinyali mi?Salah krizi patladı! Yedek kalınca sosyal medyasından Liverpool'u sildi! Ayrılık sinyali mi?Spor
Fener'in zaferi Almanları çıldırttı! 'Acımasız penaltı' yorumu, maç sonu arbede... İşte manşetler!Fener'in zaferi Almanları çıldırttı! 'Acımasız penaltı' yorumu, maç sonu arbede... İşte manşetler!Spor
rtük Ebubekir Şahin
Günün Manşetleri
Erdoğan 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı!
Rtük'te Ebubekir Şahin dönemi bitti!
Türk dünyası 'Türkçe yapay zeka' için birleşiyor!
Valilik kararı açıkladı: Okullar o saatten sonra tatil!
Chp kurultayı davasında karar çıktı!
Erdoğan'ın turu sonrası Ticaret Bakanlığı hedefi açıkladı
Bakan Yerlikaya açıkladı: 189 gözaltı, 83 tutuklama!
İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında 'casusluk' soruşturması!
Hahamlar Konferansı iptal edilsin!
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek
Çok Okunanlar
İstanbul akşam saatlerine dikkat! İstanbul akşam saatlerine dikkat!
Telefon fiyatları düşecek mi? Telefon fiyatları düşecek mi?
Altında 9 haftalık ralli bitti mi? İşte güncel altın fiyatları... Altında 9 haftalık ralli bitti mi? İşte güncel altın fiyatları...
SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret ne kadar olacak? SGK uzmanı açıkladı: Asgari ücret ne kadar olacak?
Merkez Bankası faizi indirdi, gözler mevduata çevrildi! 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne olacak? Merkez Bankası faizi indirdi, gözler mevduata çevrildi! 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne olacak?