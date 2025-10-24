Rtük'te Ebubekir Şahin dönemi bitti!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in görev süresi resmen sona erdi. Şahin'in görev süresinin dolmasının ardından RTÜK Üst Kurulu'nda başkanlık seçimi yapıldı.

Gerçekleştirilen seçim sonucunda, RTÜK Başkanlığı görevine Mehmet Daniş'in seçildiği bildirildi.

ŞAHİN 2019'DAN BERİ GÖREVDEYDİ

Görevi devreden Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanı olarak ilk kez 23 Ocak 2019 tarihinde göreve başlamıştı. Şahin, en son 18 Ekim 2023 tarihinde yapılan seçimle dördüncü kez bu göreve seçilmişti.

RTÜK ÜYESİ TAŞCI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Başkanlık değişimine ilişkin ilk açıklamalardan biri RTÜK Üyesi İlhan Taşcı'dan geldi. Taşcı, kişisel X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda hem değişimi doğruladı hem de yeni döneme ilişkin temennilerini paylaştı.

Taşcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "RTÜK’te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi. RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi. RTÜK Başkan adaylığımda oylarıyla destek olan üyelere teşekkür ederim. RTÜK yeni dönemde umarız daha özgürlükçü bir anlayışla denetimlerini yapar, basın ve halkın haber alma özgürlüğüne saygılı yaklaşır."