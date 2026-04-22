RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gündemdeki yayın içeriklerini mercek altına aldığı son toplantısında TV8, TLC ve Kanal 26 kanallarına yönelik idari yaptırım kararı aldı

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yayınlanma:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gündemdeki yayın içeriklerini mercek altına aldığı son toplantısında TV8, TLC ve Kanal 26 kanallarına yönelik idari yaptırım kararı aldı. Üst Kurul, söz konusu mecralarda yayınlanan yapımların yayıncılık etik ve ilkelerini ihlal ettiğini tespit ederek ilgili kanallara müeyyide uyguladı.

TLC: ŞİDDETİN NORMALLEŞTİRİLMESİ VE YAYIN DURDURMA

TLC kanalında izleyiciyle buluşan "Geber!" isimli sinema filmi, RTÜK tarafından şiddeti bir çözüm yöntemi olarak sunduğu ve normalleştirdiği gerekçesiyle incelemeye alındı. Yapılan değerlendirme sonucunda, içeriğin "şiddeti özendirici ve kanıksatıcı" bir nitelik taşıdığı kararına varıldı. Bu ihlal nedeniyle kanala idari para cezası verilirken, söz konusu yapım için program durdurma müeyyidesi uygulandı.

TV8: İNSAN ONURU VE REYTİNG ODAKLI KURGU İNCELEMESİ

Üst Kurul, TV8 ekranlarında yayınlanan "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programında ciddi bir yayın ihlali saptadı. Programda, 70 yaşındaki bir yarışmacıya yönelik kullanılan ifadelerin insan onurunu zedelediği ve kişiyi küçük düşürdüğü belirlendi. RTÜK raporunda, aşağılayıcı diyalogların yarışmacının uyarılarına rağmen sürdürüldüğü, sunucunun duruma müdahale etmediği ve bu bölümlerin reyting amacıyla montajda korunarak yayınlandığı vurgulandı. "İnsan onuruna saygılı olma" ilkesinin ihlali çerçevesinde TV8’e idari para cezası kesildi.

KANAL 26: SPORTİF YAYINDA ÜSLUP İHLALİ

Kanal 26 bünyesinde yayınlanan "Açık Futbol" isimli program, yayın sırasında kullanılan ifadeler nedeniyle yaptırıma tabi tutuldu. Programda kullanılan üslubun aşağılayıcı ve insan onuruna aykırı olduğunu tespit eden Üst Kurul, yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

rtük ceza kesti
