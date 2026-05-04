RTÜK'ten Bosch reklamına inceleme: Anneler günü reklamında ne vardı?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Bosch markasının Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi hakkında, aile yapısını ve annelik kavramını sıradanlaştırdığı gerekçesiyle resmi inceleme başlatıldığını duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
RTÜK'ten Bosch reklamına inceleme: Anneler günü reklamında ne vardı?
Yayınlanma:

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, anne sevgisinin insan hayatındaki en derin ve vazgeçilmez bağ olduğunu belirtti. Reklamdaki kurgunun bu kutsal bağı sıradanlaştırdığını ifade eden Daniş, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvanlara duyulan merhamet kültürümüzün bir parçasıdır ancak anne-evlat bağı gibi toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin ticari kaygılarla esnetilmesi kabul edilemez. Annelik; bir metafor ya da reklam dili değil, bir nesli geleceğe hazırlayan en güçlü bağdır."

ANAYASA’NIN 41. MADDESİNE ATIF

Açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 41. maddesine dikkat çeken Daniş, aile yapısının temel unsurlarının "anne, baba ve çocuk" olarak tanımlandığını hatırlattı. Bu yapı dışındaki her türlü konumlandırmanın hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savunan Daniş, bu tür yaklaşımların annelik kavramına hak ettiği değeri vermediğini ifade etti.

AİLE ON YILI VİZYONU VE RTÜK DENETİMİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "Nüfus ve Aile On Yılı" vizyonuna da değinen RTÜK Başkanı, anneliğin bireysel değil toplumsal bir emanet olduğunun altını çizdi. RTÜK olarak ekranlarda aile değerlerini zayıflatacak hiçbir içeriğe izin vermeyeceklerini belirten Daniş, söz konusu reklam filmiyle ilgili inceleme sürecinin üst kurul tarafından titizlikle yürütüldüğünü kamuoyuna duyurdu.

Meteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumuMeteoroloji uyardı: Türkiye genelinde sağanak alarmı! İşte 4 Mayıs bölge bölge hava durumuYurt
rtük anneler günü
Günün Manşetleri
İstanbul Valisi Davut Gül'den sahipsiz köpek açıklaması
24 İlde 127 şüpheli tutuklandı
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
İstanbul'da sahte ikamet izni operasyonu
İran, ABD'yi uyardı
Belediye iştirakinde 113 milyon TL'lik yolsuzluk iddiası
Anneler günü reklamında ne vardı?
ABD'den 14 maddelik teklife yanıt geldi
Çok Okunanlar
Yatırımcılar dikkat: 4 Mayıs güncel altın fiyatları tablosu açıklandı Yatırımcılar dikkat: 4 Mayıs güncel altın fiyatları tablosu açıklandı
Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu
Akaryakıtta zam fırtınası dindi mi? Akaryakıtta zam fırtınası dindi mi?
Türkiye genelinde sağanak alarmı! Türkiye genelinde sağanak alarmı!
Gazete manşetleri 4 Mayıs Pazartesi Gazete manşetleri 4 Mayıs Pazartesi