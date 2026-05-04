RTÜK'ten Bosch reklamına inceleme: Anneler günü reklamında ne vardı?

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, anne sevgisinin insan hayatındaki en derin ve vazgeçilmez bağ olduğunu belirtti. Reklamdaki kurgunun bu kutsal bağı sıradanlaştırdığını ifade eden Daniş, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvanlara duyulan merhamet kültürümüzün bir parçasıdır ancak anne-evlat bağı gibi toplumsal devamlılığın temelini oluşturan bir değerin ticari kaygılarla esnetilmesi kabul edilemez. Annelik; bir metafor ya da reklam dili değil, bir nesli geleceğe hazırlayan en güçlü bağdır."

ANAYASA’NIN 41. MADDESİNE ATIF

Açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 41. maddesine dikkat çeken Daniş, aile yapısının temel unsurlarının "anne, baba ve çocuk" olarak tanımlandığını hatırlattı. Bu yapı dışındaki her türlü konumlandırmanın hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savunan Daniş, bu tür yaklaşımların annelik kavramına hak ettiği değeri vermediğini ifade etti.

AİLE ON YILI VİZYONU VE RTÜK DENETİMİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "Nüfus ve Aile On Yılı" vizyonuna da değinen RTÜK Başkanı, anneliğin bireysel değil toplumsal bir emanet olduğunun altını çizdi. RTÜK olarak ekranlarda aile değerlerini zayıflatacak hiçbir içeriğe izin vermeyeceklerini belirten Daniş, söz konusu reklam filmiyle ilgili inceleme sürecinin üst kurul tarafından titizlikle yürütüldüğünü kamuoyuna duyurdu.