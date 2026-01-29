RTÜK'ten dolandırıcılık uyarısı: Bu aramalara kanmayın!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), medya sektöründe yaşanan yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı yayıncıları uyardı. Kurum, hem RTÜK'ün kurumsal kimliğinin hem de RTÜK Başkanı'nın isminin kullanılarak yayın kuruluşlarının hedef alındığını tespit etti.

Yapılan incelemelere göre dolandırıcılar, doğrudan radyo ve televizyon kanallarını arayarak kendilerini RTÜK yetkilisi olarak tanıtıyor. Özellikle son günlerde artış gösteren bu aramalarda, dolandırıcıların RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in adını kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin, yayıncılardan "yardım" veya "bağış" adı altında para talep ettiği saptandı.

"ASLA İTİBAR ETMEYİN"

Kurum, kendilerini Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan bu kişilere karşı yayıncıların dikkatli olmasını istedi. Konuyla ilgili yasal sürecin başlatıldığını belirten RTÜK, resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Radyo ve televizyon yayıncılarına önemli uyarı. RTÜK ve RTÜK Başkanı'nın adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak telefonla arandığı, yardım, bağış veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir. Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir"