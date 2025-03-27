RTÜK, İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin yayın ihlali yapan 4 kanala rekor ceza verdi

Sözcü TV'ye 10 gün boyunca 7/24 ekran karartma cezası

RTÜK Halk TV’ye Gündem Özel programında, CHP Genel Başkanın Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri boykot çağrısının ekrana yansıtılması ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez de program durdurmaya karar verildi.



Halk TV’ye ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın ”Elinde terazi olan bu darbecilere karşı hep birlikte direneceğiz” sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi.