RTÜK, İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin yayın ihlali yapan 4 kanala rekor ceza verdi
Üst Kurul, devlet büyüklerine, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine hakaret edilmesi, halkın sokağa davet edilerek ayaklanma çağırılarında bulunulması, yerli markaların hedef gösterilmesi gibi nedenlerle 4 tv kanalına yayın durdurma ve idari para cezalarını üst sınırdan uyguladı.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında yayın ihlalleri ele alındı, İBB'ye yönelik yürütülen "terör" ve "yolsuzluk" soruşturmasıyla ilgili yayın ihlalleri hakkında RTÜK izleme uzmanlarının hazırladığı raporlar değerlendirildi.
Yaptırımlar, devlet büyüklerine, kamu görevi yürüten kurum ve temsilcilerine, hakimlere ve savcılara, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerine hakaret edilmesi, halkın sokağa davet edilerek ayaklanma çağrılarında bulunulması, yerli markaların hedef gösterilmesi, soruşturmayla ilgili adli makamlara güvenin azaltılması ve bu makamların baskı altına alınmaya çalışılması gibi gerekçelerle verildi.
Küfür ve hakaretlerin canlı yayınlandığı tespit edildi
RTÜK izleme uzmanlarınca yapılan incelemelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve merhume annesine yönelik küfür ve hakaretlerin canlı yayınlandığı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili incitici ve alay edici yorumlar yapıldığı belirtildi.
RTÜK izleme uzmanlarınca yapılan incelemelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi ve merhume annesine yönelik küfür ve hakaretlerin canlı yayınlandığı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili incitici ve alay edici yorumlar yapıldığı belirtildi.
Ayrıca, kamu görevi yapan kurumlara ve temsilcilerine, hakimlere ve savcılara, emniyet güçlerine ve kolluk kuvvetlerine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı kaydedildi.
Now TV’ye Orta Sayfa programında Ekrem İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili işlemlerin “hukuka aykırı ve talimatlarla yapıldığı” yorumları gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası verildi.
Sözcü TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi. Kanal aynı maddeden 8/1/b ceza alması halinde lisansı iptal edilecek. Tebliğin ardından Sözcü TV’nin 10 gün boyunca 7/24 ekranı karartılacak. Ekrana yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK’ün karar metni yansıtılacak.
Sözcü TV hakkında ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi.
Tele 1’e Haber 13 programında, CHP Genel Başkanın Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Akın Gürlek ve Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yaparak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği iddiasıyla yüzde 5 idari para cezası ile 5 kez de program durdurma cezası çıktı.
Kanala ayrıca Sabah Pusulası programında RTÜK Başkanı'na yönelik değerlendirmeler nedeniyle de yüzde 3 idari para cezası kesildi.
Sözcü TV'ye 10 gün boyunca 7/24 ekran karartma cezası
RTÜK Halk TV’ye Gündem Özel programında, CHP Genel Başkanın Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri boykot çağrısının ekrana yansıtılması ile İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez de program durdurmaya karar verildi.
Halk TV’ye ayrıca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın ”Elinde terazi olan bu darbecilere karşı hep birlikte direneceğiz” sözleri nedeniyle yüzde 3 idari para cezasına hükmedildi.
Flu TV ve Fatih Altaylı lisans almazlarsa Youtube kanalları erişime kapatılacak
Üst Kurul toplantısında, YouTube kanalı üzerinden yayın yapanlara yönelik de karar alındı.
Kararda, Fatih Altaylı ve İlker Canikligil'in YouTube kanallarıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği bildirildi.