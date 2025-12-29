RTÜK'ten, Yalova'da DEAŞ operasyonu için yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yalova'da eylem hazırlığındaki terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonla ilgili bir karar aldı. Soruşturmanın selameti ve güvenlik güçlerinin emniyeti gerekçesiyle operasyona dair kapsamlı bir geçici yayın yasağı getirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
RTÜK'ten, Yalova'da DEAŞ operasyonu için yayın yasağı
Yayınlanma:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), terör örgütü DEAŞ'a yönelik Yalova'da gerçekleştirilen operasyon hakkında geçici yayın yasağı kararı aldı.

Kurul, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alınan kararı resmi kanallar aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.

RTÜK, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasağın kapsamını net bir şekilde belirledi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; 29.12.2025 tarihinde eylem hazırlığında bulunduğu değerlendirilen DEAŞ terör örgütü üyelerine yapılan operasyon kapsamında; olayla ilgili sesli, yazılı ve görsel basında yapılan yayınların soruşturmanın gizliliğini ihlal eder nitelikte olması nedeniyle, söz konusu olayla ve soruşturma dosyasına ilişkin her türlü haber, röportaj, görüntü, paylaşım ve benzeri yayınların yapılmaması, mevcut içeriklerin ise derhal yayından kaldırılmasına karar verilmiştir. Yayın yasağı; soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi, kamu düzeni ve toplum güvenliğinin korunması, güvenlik güçlerimizin görevlerini etkin ve güvenli biçimde yerine getirebilmesi amacıyla alınmış olup, bağlayıcı niteliktedir. Bu kapsamda; olay yerinden yayın yapılması, operasyonun seyri, güvenlik güçlerinin konuşlanma ve müdahale yöntemleri ve soruşturma sürecini etkileyebilecek her türlü görüntü, ses ve bilginin, resmî makamlar dışında herhangi bir kaynakla yayımlanması açıkça yasaktır. Yayın yasağına aykırı yayınların tespit edilmesi hâlinde, 6112 sayılı Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Üst Kurulumuz tarafından idari yaptırım uygulanacağı, ihlal fiillerinin ayrıca değerlendirilerek müeyyide süreçleri gecikmeksizin uygulanacaktır"

İstanbul'da 30 Aralık alarmı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!İstanbul'da 30 Aralık alarmı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!Yurt
Lavrov: Ukrayna, Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunduLavrov: Ukrayna, Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunduDünya
rtük yayın yasağı yalova
Günün Manşetleri
Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Bu şehirlerde 1 Ocak'ta kent içi raylı sistemler ücretsiz
Türkiye ile Ermenistan arasında "vize kolaylığı" kararı
Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
Narin Güran davasında yeni gelişme
"Eli kanlı canilerle mücadelemiz sürecek"
DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltında
DEAŞ operasyonunda şehit olan polislerin kimlikleri belli oldu
3 polis şehit düştü, 6 terörist öldürüldü
Yüzyılın projesinde büyük heyecan
Çok Okunanlar
Mevduat yarışında son durum: 750 bin TL için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel liste Mevduat yarışında son durum: 750 bin TL için hangi banka ne kadar veriyor? İşte güncel liste
Alaryakıt fiyatlarında son durum Alaryakıt fiyatlarında son durum
Rekorun ardından altın frene bastı Rekorun ardından altın frene bastı
Emekli ve memur zammında 3 kritik senaryo Emekli ve memur zammında 3 kritik senaryo
Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor! Kış asıl yüzünü şimdi gösteriyor!