Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani önemli bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ekonomi, terörle mücadele ve sınırların güvenliği konuları ele alındı. Liderler, iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesinin, bölgenin güvenliği ve istikrarında büyük rol oynayacağını vurguladı

İki ülke ilişkilerinin askeri ve ekonomik olarak geliştirilmesi ele alındı. Bölgesel krizlere karşı ortak mücadele etme kararlılığı vurgulandı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani önemli bir telefon görüşmesi yaptı.



İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; Erdoğan, Amerika'nın İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımları eleştirerek, bunu onaylamadıklarını belirtti. Erdoğan, yaptırımlara karşı Türkiye'nin İran ile işbirliğine devam edeceğini ifade etti.



Başta ekonomi olmak üzere çeşitli sektörlerde işbirliğinin genişletilmesi için çabaların artırılmasının altını çizdi Erdoğan. İkili ticarette de yerel paranın kullanılmasının önemini vurguladı.



Cumhurbaşkanı, ikili ilişkilerin artırılmasının iki ülke halkının yararı ile bölgenin istikrarı ve güvenliği konusunda büyük rol üstleneceğini ifade etti. Benzer saptamayı İran Cumhurbaşkanı Ruhani de yaptı.



İran ile Türkiye'nin iki kardeş ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, İran halkı ve devletinin Ramazan Bayramını da kutladı.



Türk halkı ve devletinin bayramını tebrik eden İran Cumhurbaşkanı Ruhani de bölgedeki terörizmle mücadele ve ortak sınırlarda güvenliğin artırılması konusunda işbirliğinin çoğaltılması gerekliliğinin altını çizdi.



Sudan, Libya, Yemen ve Afganistan'da insanların öldürülmesinden üzüntü duyduğunu ifade etti Hasan Ruhani... İran ve Türkiye'nin diğer dost ülkelerle birlikte İslam dünyası ile bölge ülkelerinin sorunlarını çözebileceğini söyledi.



ulusal.com.tr