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Ruhani'den ABD'ye yanıt: Başarısız oldunuz

Nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini son kez uzattığını açıklayan Amerika'ya İran'dan bir tepki daha geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'yı anlaşmanın altını oymakla suçladı, ABD Başkanı Trump'a "Başarısız oldunuz" diye seslendi.

Ruhani'den ABD'ye yanıt: Başarısız oldunuz

Washington'un yaptırım muafiyetini uzatma hamlesine, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den de yanıt geldi. 

Ruhani, anlaşmayı son kez 120 günlüğüne uzattığını söyleyen Amerika'yı sert sözlerle eleştirdi. İran Cumhurbaşkanı, Washington'u anlaşmayı bozmaya çalışmakla suçladı. 

İran devlet televizyonunda konuşan Ruhani "ABD Başkanı Donald Trump ısrarlı çabalarına rağmen anlaşmanın altını oyamadı… Bu anlaşma, İran için uzun ömürlü bir zafer niteliğinde" dedi.

İran'la varılan nüükler anlaşmada imzası olan P5 + 1 ülkelerinden Fransa'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Macron, İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya uyulması gerektiğini söyledi.

Elysee Sarayın'dan yapılan yazılı açıklamada "Macron'un, tüm tarafları anlaşmaya riayet etmeye çağırdığı" belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ruhani #abd #iran
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