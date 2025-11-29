Ruhsat yok... Hijyen yok... Manisa’da yapılan denetimde skandal görüntüler

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kentte yürüttüğü rutin kontrolleri sıklaştırdı.

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, gerçekleştirilen denetimlerden birinde bir işletmenin imalathanesinde hijyen kurallarına uymayan ürünler tespit edildi. İncelemelerde, sağlıksız koşullarda bekletildiği belirlenen 150 kilo pişmiş tavuk eti bulundu. Ürünler, gıda mühendislerinin hazırladığı tutanak doğrultusunda imha edilmek üzere ekipler tarafından el konularak işletme mühürlendi. İşletmeye ayrıca hijyen ihlali, işgaliye ve ruhsatsız faaliyet gerekçeleriyle faaliyetten men cezası uygulandı.

Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek son dönemde artan gıda zehirlenmelerine dikkat çekti. Hasturan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Denetimlerimizde gıda mühendislerimiz, teknolojik cihazlar ile özellikle son dönemde ülkemizde artış gösteren gıda zehirlenmeleri konusunda denetimleri aksatmadan sürdürüyor. İşgaliye konusunda da esnaflarımıza on gün öncesinden yazılı ve sözlü olarak uyarılarımızı yaptık. Bu uyarılara uymayan, kaldırımı işgal edenlerin mallarına maalesef el koyduk. Ayrıca Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile koordineli çalışarak vatandaşların geçişini sağlamak için kaldırımlardaki motosikletlerin kaldırılması ve uygun yerlere çekilmesini sağlıyoruz.”

Son günlerde denetimlerin daha da yoğunlaştırıldığını belirten Hasturan, gıda işletmelerinde en küçük ayrıntıya kadar kontrol sağlandığını vurguladı. Hasturan, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Girdiğimiz işletmelerde kızartma yağından kullanılan etin yoğunluğuna, atılan tuzun miktarından ürünlerin son kullanma tarihine kadar tüm detaylara bakıyoruz. Manisa’da yaşanabilir ve sağlıklı bir ortam oluşturmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan denetimlerde, bir işletmenin imalathanesine girdik ve hijyen kurallarına aykırı birçok unsurla karşılaştık. En vahim olanı ise, 150 kilo pişirilmiş ancak satılamamış tavuk etinin saklanıp daha sonra satışa sunulmak üzere bekletilmesiydi. Gıda mühendisi arkadaşlarımız gerekli tutanaklarını tuttu; tüketilmesi uygun olmayan ürünlere imha etmek üzere el koyduk. İşletmenin faaliyeti durduruldu. Ayrıca ruhsatsız faaliyet gösterdiği için de men edilip mühürlendi. Halkın sağlığıyla kim oynarsa oynasın, aynı gün faaliyetten men edilip mühürlenecek. Bu gibi durumlara kesinlikle müsaade edilmeyecek.”

Hasturan’ın açıklamalarında, halk sağlığını tehlikeye atan tüm durumlara karşı gerekli işlemlerin gecikmeden uygulanacağı vurgulandı.