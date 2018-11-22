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Ruhsatsız maden ocağının sahibi tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin, ruhsatsız maden ocağının sahibi tutuklandı.

Ruhsatsız maden ocağının sahibi tutuklandı

İlçeye bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, kendisine ait ruhsatsız maden ocağında, metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan İ.A'nın savcılıktaki işlemleri tamamlandı. 

Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı. 

Kilimli ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, dün İ.A'ya ait ruhsatsız maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 işçi yaralanmış, mahsur kalan ve hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi 10 saati aşkın çalışmanın ardından çıkarılmıştı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak #maden #ruhsatsız maden ocağı
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