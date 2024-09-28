Ruhsatsız silahlarla mücadelede daha caydırıcı yasal düzenlemeler geliyor

Yerlikaya, A Haber'in canlı yayınında yaptığı konuşmada, dünya çapında 300 milyon kişinin göçmen sayısında olduğunu ve Birleşmiş Milletler (BM) sistemlerine göre 123 milyon insanın zorla yerinden edildiğini vurguladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ruhsatsız silahlarla mücadelede daha caydırıcı yasal düzenlemeler geliyor
Yayınlanma:

Türkiye'de ise 4 milyon 384 bin yabancının yasal olarak bulunduğu ve bunların 3 milyon 92 bininin geçici koruma altında Suriyeliler olduğu bildirildi. Gönüllü ve onurlu geri dönüşlere dair bilgileri paylaşan Yerlikaya, "2016-2024 yılları arasında toplam 715 bin aşkın ülkeye geri döndü. Bu kabine döneminde, 1 Haziran 2023'ten bu yana 160 bin 236 kişi geri döndü" dedi.

 Ruhsatsız silahlarla ilgili yasa tasarısına değinen Bakan Yerlikaya, bu konuda çok daha caydırıcı önlemlerin alacaklarını ve yeni yasal düzenlemelerin TBMM'de yoğunlaşacağını belirtti. “Sosyal medya veya açık kaynaklarda bu tür oranların paylaşımını engelleyecek caydırıcı maddeleri yasaya seçmeye karar vermeliyiz” dedi.

"Karasuyu İhlallerini Kabil Etmiyoruz"

Son günlerde Yunanistan'ın Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu bulunan tatillerine ilişkin açıklamalarda Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile görüşmelerini hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

"Pazartesi günü yeniden görüşeceğiz. Kendisi, olayla ilgili soruşturma başlattığını ve sorumlulara gerekli işlemleri uygulayacağını söyledi. Bu tür ihlallerin tekrar yaşanmaması için ciddi bir çalışma yürüttüğünü belirtti."

Mesafenin 3 mil kadar kısa olduğunu hatırlatan Yerlikaya, “Teknelerin hızına ve mesafenin kısa olmasına rağmen bu tür görüntüleri kimse kabul edemiyor. Biz de bu durumu kabul etmiyoruz ve kararlılığımızı ilettik. Benzer durumların yaşanmaması için gereken adımları uluslararası hukuk çerçevesinde atmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Cem Garipoğlu'nun mezarı 15 yıl sonra açılıyor: İşlem tarihi belli olduCem Garipoğlu'nun mezarı 15 yıl sonra açılıyor: İşlem tarihi belli olduGündem
ruhsatsız silah düzenleme
Günün Manşetleri
2 bin 511 silah ele geçirildi
Numan Kurtulmuş’tan ‘çözümün anahtarı Suriye’ mesajı
Uzun namlulu silahlarla tehdit videosu çeken şüpheliler gözaltında
Yunan Bakan’dan 12 mil provokasyonu!
Netanyahu’nun BM konuşması protesto edildi
Yemen’den Tel Aviv’e füze saldırısı
22 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!
CHP'deki kaçakçılık iddialarına ilk tepki 6 gün sonra geldi
Bakan Fidan, BM Genel Kurulu'nda diplomasi trafiğini sürdürüyor
Türkiye ve 11 ülke, BM Güvenlik Konseyi reformu için çağrı yaptı
Çok Okunanlar
Bakanlıktan yeni vergi adımı: Bir çok meslek grubunu ilgilendiriyor Bakanlıktan yeni vergi adımı: Bir çok meslek grubunu ilgilendiriyor
Altında beklenmedik düşüş! Altında beklenmedik düşüş!
Altın düşecek mi? Ekonomist isim yanıt verdi Altın düşecek mi? Ekonomist isim yanıt verdi
2 bin 511 silah ele geçirildi 2 bin 511 silah ele geçirildi
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma nasıl yapılır? Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yapılandırma nasıl yapılır?