Ruhsatsız silahlarla mücadelede daha caydırıcı yasal düzenlemeler geliyor

Türkiye'de ise 4 milyon 384 bin yabancının yasal olarak bulunduğu ve bunların 3 milyon 92 bininin geçici koruma altında Suriyeliler olduğu bildirildi. Gönüllü ve onurlu geri dönüşlere dair bilgileri paylaşan Yerlikaya, "2016-2024 yılları arasında toplam 715 bin aşkın ülkeye geri döndü. Bu kabine döneminde, 1 Haziran 2023'ten bu yana 160 bin 236 kişi geri döndü" dedi.

Ruhsatsız silahlarla ilgili yasa tasarısına değinen Bakan Yerlikaya, bu konuda çok daha caydırıcı önlemlerin alacaklarını ve yeni yasal düzenlemelerin TBMM'de yoğunlaşacağını belirtti. “Sosyal medya veya açık kaynaklarda bu tür oranların paylaşımını engelleyecek caydırıcı maddeleri yasaya seçmeye karar vermeliyiz” dedi.

"Karasuyu İhlallerini Kabil Etmiyoruz"

Son günlerde Yunanistan'ın Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu bulunan tatillerine ilişkin açıklamalarda Yerlikaya, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides ile görüşmelerini hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

"Pazartesi günü yeniden görüşeceğiz. Kendisi, olayla ilgili soruşturma başlattığını ve sorumlulara gerekli işlemleri uygulayacağını söyledi. Bu tür ihlallerin tekrar yaşanmaması için ciddi bir çalışma yürüttüğünü belirtti."

Mesafenin 3 mil kadar kısa olduğunu hatırlatan Yerlikaya, “Teknelerin hızına ve mesafenin kısa olmasına rağmen bu tür görüntüleri kimse kabul edemiyor. Biz de bu durumu kabul etmiyoruz ve kararlılığımızı ilettik. Benzer durumların yaşanmaması için gereken adımları uluslararası hukuk çerçevesinde atmaya devam ediyoruz” diye konuştu.