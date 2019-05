Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler Amerika ve himayesindeki Rum kesiminde panik yarattı. Fatih sondaj gemisinin tehditlere rağmen çalışmalarına devam etmesi üzerine Rum tarafı, Fatih mürettebatını "tutuklama emri" ile tehdit etti. Avrupa Birliği, "çalışmalardan vazgeçin" dedi. Bölgeye donanma unsurları sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamada "Birilerinin talimatı bizim değerlendirmemizde değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kararlılıkla savunuyor. Bu kapsamda Fatih sondaj gemisi Doğu Akdeniz'de çalışmalarına devam ediyor.



Fatih'in bölgedeki faaliyeti ile ilgili üst üste açıklamalar geldi. Türkiye açıktan tehdit edildi.



Türkiye Avrupa Birliği ve Rum kesimlerinden gelen tehditleere karşın çalışmalarını sürdürecek.



ASLİ HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Evvelce de defaatle vurguladığımız üzere, bölgede gerek en uzun kıyıya sahip ülke olarak kendi kıta sahanlığımızdaki hak ve çıkarlarımızı, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Adası etrafındaki asli haklarını koruyacağız. Ülkemiz bu bağlamda gereken her türlü adımı atmaktan bugüne kadar çekinmemiştir, bundan sonra da çekinmeyecektir." dedi.



Bölgeye donanma unsurları gönderildi. Rum kesimi bu sefer de "tutuklama" tehdidinde bulundu. Rum yönetimi, Sahil Radyosu aracıyla Fatih mürettebatını "haklarında uluslararası tutuklama emri çıkartmakla" tehdit etti.



Radyodan yapılan anonsta "Faaliyetlerinize derhal son verin" denildi. Rum Sözcüsü Prodromos Prodromu da yaptığı açıklamada "bu hükümetin planladığı önlemlerden biri" ifadesini kullandı.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini'nin Sözcüsü Maja Kocijancic de Türkiye'yi Rum kesiminin sözde münhasır ekonomik bölgesindeki çalışmalarından "vazgeçmeye" çağırdı.



Bölgedeki tehditlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi. "Birilerinin verdiği talimatlar bizim değerlendirmelerimiz içinde değil" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yaptığı açıklamada "kararlılık" vurgusu yaptı.

"Türkiye ve KKTC'nin bölgedeki enerji denkleminden dışlanamayacağının bir kez daha altını çiziyoruz. Daha önce defaatle, her seviyede ve her platformda vurgulandığı üzere, Doğu Akdeniz’de hem kendi kıta sahanlığımızdaki hak ve çıkarlarımızı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Adası etrafındaki haklarını korumakta kararlıyız."



Öte yandan sondaj gemileri Doğu Akdeniz'de aktif. Barbaros Hayreddin Paşa' da, Fatih de Türk Deniz Kuvvetleri himayesinde sondaj faaliyei yürütmeye devam ediyor.





ulusal.com.tr