Kıbrıs'ta kalıcı üs kurmak isteyen Fransa'ya, Mavi Vatan Tatbikatı sonrası Rumlardan, "Çalışmalar hızlandırılsın" talebi geldi. Fransız yetkililer üs görüşmeleri için bu hafta Kıbrıs'a gidecek.

Kıbrıs Rum yönetiminin, Ada'da Fransa'ya deniz üssü inşa etme hazırlıkları hızlandı.



Fransa Savunma Bakanı Florence Parly deniz üssünün teknik detaylarını belirlemek üzere bu hafta Lefkoşa'ya gidecek.



Doğu Akdeniz'de etkin olmak isteyen Fransa, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs ile yeni bir anlaşmanın altına imza atmıştı.



Kıbrıs'ta üs kurma çabasında olan Fransa'nın taleplerine sıcak bakan Kıbrıs, "Türklerden korunma" karşılığında taviz vereceği değerlendiriliyor.



Geçtiğimiz günlerde Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan Tatbikatı'nı başlatmıştı. Bu tatbikat, Yunan ve Rumlarda büyük paniğe neden olmuştu.



Bu tatbikatın ardından görüşmeleri hızlandıran Rumlar, üs için Fransız yetkilileri ülkesine çağırdı.



RUMLAR PANİK HALİNDE

ADA'DA KURULACAK FRANSIZ ÜSSÜ ÇALIŞMALARI HIZLANDIRILDI