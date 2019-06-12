S-400'le ilgili konuşan Erkhov, "Rusya'nın pozisyonunda değişiklik yok. İki ülkenin teknik gruplarının görüşmeleri sürecek" dedi.
Erkhov, "Rusya olarak Türkiye'ye karşı sorumluluklarımız var yerine getireceğiz. Bunun için her iki ülkenin uzmanlarının çok şiddetli bir çakışması gerekecek detayları bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Erkhov F 35 programı ile ilgili soru için "ABD adına konuşamam altını çizerek söylüyorum Rusya sorumluklarını yerine getirecek" dedi.
Eray Çelebi
ulusal.com.tr
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