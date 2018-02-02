Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Soçi zirvesini “Türkiye, Rusya ve İran'ın zaferi” olarak değerlendirdi. Daha önce bu kadar anlamlı ve yüksek katılımlı bir zirvenin yapılmadığını söyleyen Yerhov “Suriye'deki siyasi çözüm kapsamında Soçi'de başlattığımız çalışmaların devamı sağlanacak." dedi

A Haber'e konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Soçi'de Moskova'nın girişimiyle 30 Ocak'ta düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni değerlendirdi.



Yerhov, "Kapsamlı ve tam anlamıyla siyasi çözüm noktasındaki Soçi Kongresi'nin sonuçlarını sonraki aşamada göreceğiz. Tarih her şeyi gösterecek. Fakat şimdiden söyleyebiliriz ki bu bir zaferdir. Mantığın ve iyi niyetin, iradenin zaferi. Herkesin Suriye'deki barışa yönelik çabasının zaferidir ve özellikle Astana sürecinin garantörleri olan Türkiye, Rusya ve İran'ın zaferidir" diye konuştu.



Sputnik Türkiye'nin haberine göre, zafer kelimesini özellikle kullanmasının Soçi'nin birlikte yaşanılan ilk tecrübe olduğunu ifade eden Yerhov, şöyle devam etti:



"Suriye istikametinden hiç kimse ama hiç kimse bu kadar yüksek katılımlı ve anlamlı bir etkinlik üstlenmemiştir. Önümüzde bu kadar büyük bir hedef varken tabii ki tabiatıyla deneme yoluna gittik. Ufak pürüzler yok değildi, vardı, kabul ediyoruz. Önemli olan bu etkinliğin gerçekleşmiş ve başarılı bir şekilde geçmiş olması. Bunu hem biz, hem Türkiye, hem İran kabul etti."



"SOÇİ'DE BAŞLANAN GİRİŞİMLER CENEVRE'DE DEVAM EDECEK"



Kongrede 3 belgenin kabul edildiğini belirten Yerhov, "Belgede alınan kararlar arasında uluslararası hukukun hükümleri, BM Genel Kurul kararları, Suriye toplumunun bütünleşmesi için ortaya konulan temel prensiptir. 2. belge uluslararası topluma, BM'ye ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik çağrı belgesi. Suriye topraklarında beşeri yardıma ihtiyacı olan kişilerin taleplerinin karşılanmasını kapsar; Suriye'de devam eden çatışmalarda harap olan yapıların yeniden inşası. Takdiredersiniz ki çok önemli bir görev. 3. ise ortak bir kararla Anayasa Komisyonu'na üye olacak adaylar üzerinde mutabakat sağlandı" dedi.



Komisyonun başkanlığını BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın üstleneceğini ifade eden Yerhov, şöyle devam etti:



"Bu komisyonda Soçi'ye gelenler de gelmeyenler de olacak. Anayasa sürecini başlatmak için De Mistura tüm katılımcıları BM himayesinde toplayacak. Bunun ayrı bir önemi mevcut, çünkü bugüne kadar bazı çevreler Rusya'yı ayrı bir barış süreci hattı oluşturmakla suçluyordu. Soçi'de başlanan girişimler Cenevre'de devam edecektir. Bu hareketle, Soçi'de elde ettiğimiz sonucu Cenevre sürecine teslim ettiğimizi gösteriyoruz. Suriye'deki siyasi çözüm kapsamında Soçi'de başlattığımız çalışmaların devamı sağlanacak."



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