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Rus gazeteciye saldırı! Durumu ağır...

Rus Eho Moskvı (Moskova'nın Yankısı) radyosunda çalışan gazeteci Tatiana Felgengauer’in Moskova'da bıçaklı saldırıda uğradığı ve boğazından yaralandığı açıklandı.

Rus gazeteciye saldırı! Durumu ağır...

Rusya’da muhalif yayını yapan ender radyo istasyonlarından “Eho Moskvi” muhabiri Tatyana Felgengauer, mikrofon başında çalıştığı yerde saldırıya uğradı. Gazetecinin boğazını kesmeye çalışan saldırgan diğer çalışanlar tarafından durdurulabildi. Boğazından yaralı Felgengauer hastaneye kaldırıldı.

Olayı “Olabilecek en küstah saldırı” olarak tanımlayan “Eho Moskvi” radyosu Genel Yayın Yönetmeni Aleksey Venediktov, “Saldırganın kim olduğunu daha bilmiyoruz. Sadece 40-45 yaşlarındaki saldırganın bizim radyoya nasıl girileceğini çok iyi bildiğini ve koruma görevlisini göz yaşartıcı gaz ile etkisiz hale getirdikten sonra doğruca Tatyana’nın bulunduğu odaya yöneldiğini gördük. Duyulan çığlıklar üzerine imdadına yetiştik. İlk önce saldırganı biz etkisiz hale getirmeye çalıştık. 10 dakika sonra polis radyo binasına gelerek saldırganı teslim aldı. Arkadaşımız, gazeteci Tatyana Felgengauer’e gelince. Boğazından yaralı olarak hastaneyi kaldırıldı. Durumu ağır, ancak hayati tehlikesi bulunmadığını doktorlardan öğrendik. Olayın şokunu yaşıyor” dedi.

Bu arada Moskova polisi yakalanan saldırganı sorgulanmaya başladığını bildirdi. İsmi şimdilik açıklanmayan bu kişinin kadın gazeteciyi şahsi birtakım problemler yüzünden öldürmek istediği de söylendi. Radyo istasyonu çalışanları ise çoktan aşırı milliyetçi Rus guruplar tarafından hedef seçildiklerini söylüyor.

Rusya başkenti Moskova'da muhalif radyo istasyonunu basarak gazeteci  Tatyana Felgengauer'e saldıran kişinin batılı ülkelerden birinin vatandaşı olabileceği ve adının Boris Gerts olduğu radyo çalışanları tarafından iddia edildi. Polis saldırganın kimliği hakkında şimdilik resmi açıklama yapmadı. /Hürriyet

Etiketler; #Rus Eho Moskvı #moskova #Tatiana Felgengauer
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