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Rus heyet Karlov cinayeti için Ankara'da

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, Rusya'dan bir heyet Ankara'ya geldi.

Rus heyet Karlov cinayeti için Ankara'da

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, Rusya'dan bir heyet Ankara'ya geldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Rusya heyetinde savcı, güvenlik ataşesi, Acil Durum Bakanlığı ve adli tıp yetkilileri yer aldı.

Ankara Adliyesi'nde temaslarda bulunan heyet, Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma hakkında savcılık yetkililerinden bilgi aldı.

Rus heyetin, yarın Ankara Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek soruşturmaya ilişkin görüşmeler yapması bekleniyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili, aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 3'ü polis 5 kişi tutuklanmıştı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #ankara büyükelçisi
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