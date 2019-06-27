Rus heyet, S-400 için Türkiye'ye geliyor

Temmuz ayının ilk yarısında Türkiye'ye getirilecek olan S-400'lerin kurulumu için 10 kişilik bir Rus heyetin Cuma günü Türkiye'ye geleceği belirtildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'lerin temmuz ayının ilk yarısında geleceğini söyledi. Sistemin kurulumu için ise, önce yaklaşık 10 kişilik Rus teknik heyeti Türkiye'ye gelecek. Rus heyet cuma akşamı Türkiye'de olacak.



RUS HEYETİ YERİNDE LOJİSTİK İNCELEME YAPACAK



Habertürk'ün haberine göre, Moskova'dan gelecek heyet yerinde incelemelerde bulunacak. S-400'lerin konuşlanacağı yerde gözlem yapacak. Lojistik açıdan bir değerlendirme raporu hazırlanacak. Rus heyetin yapacağı inceleme S-400'ler gelmeden önce artık son tespit ve inceleme niteliği taşıyacak.



RUS TEKNİK EKİPLERİ TÜRKİYE'DE KALACAK



S-400'ler kurulduktan sonra da Ruslar Türkiye'de kalmaya devam edecek. Sistem birlikte kullanılacak. Öte yandan S-400 eğitimi için Rusya'ya giden Türk personelin eğitimi de devam ediyor. Eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönen gruplar S-400'lerin kullanımında aktif rol alacak. Ancak Türk personelin eğitimi kısa sürede tamamlanmayacak. Yeni eğitim grupları uzun bir süre daha Rusya'ya gitmeye devam edecek.



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