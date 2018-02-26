Seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek verecek olan Rodina Partisi, 27-28 Şubat 2018 tarihlerinde Vatan Partisi’ni ziyaret edecek. İki tarafın görüşmelerinde Türk-Rus ilişkileri, Suriye’deki gelişmeler ve Avrasya Birliği ele alınacak

Seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek verecek olan Rodina Partisi, 27-28 Şubat 2018 tarihlerinde Vatan Partisi’ni ziyaret edecek. İki tarafın görüşmelerinde Türk-Rus ilişkileri, Suriye’deki gelişmeler ve Avrasya Birliği ele alınacak.



Rodina Partisi heyeti şu isimlerden oluşuyor:



"- Fedor Vladimiroviç Biryukov, Başkanlık Kurulu üyesi ve Enformasyon-Politika Dairesi Başkanı



- Aleksey Valeriyeviç Ryleev, Başkanlık Kurulu üyesi, Genel Başkan Danışmanı



- Vladimir Aleksyeviç Laktyuşin, Gençlik Kolları Başkanı



- Rasul Muhaddinoviç Magadamov, Parti Yöneticisi"



RODİNA PARTİSİ HAKKINDA



Adı Rusça “Vatan” olan Rodina Partisi, 2003 yılında sol ve milliyetçi çevreler tarafından seçim bloğu olarak kuruldu ve katıldığı ilk parlamento seçimlerinde yüzde 9 oy aldı. Rodina 2004 yılında partiye dönüştü. Kurucu Başkanı Dimitry Rogozin, bugün Başbakan Yardımcısı.



Kendi verilerine göre 135 bin üyesi bulunan Rodina, halen Rusya Duma’sında temsil ediliyor.



Rodina Partisi milliyetçi, liberalizme karşı ve kamucu ekonomiyi savunan bir çizgiyi savunuyor. Rusya’nın dış politikasında Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tam destek veren Rodina, 28 Aralık 2017’de yaptığı kongresinde de 2018 Başkanlık seçimlerinde Putin’i destekleme kararı aldı.



Ekonomide kamu ağırlığının yanında, Rusya’nın enerji ihracatı bağımlılığını azaltmak, özellikle yüksek teknoloji alanında sermaye birikimi yaratmak, zengin-yoksul uçurumunu azaltmak ve Rusya’nın milli çıkarları ve bağımsızlığına yoğunlaşmak, Rodina Partisi’nin temel program maddelerinden bazıları.



Aralarında eski Rusya Dış Ticaret Bakanı Sergey Glasyev, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Valentin Varennikow, eski Merkez Bankası Genel Müdürü Viktor Geraşçenko olmak üzere Rusya’nın birçok önemli siyasi şahsiyeti Rodina Partisi üyesidir.



ZİYARET PROGRAMI



27 Şubat Salı:



15:00 – 17:00 ilk görüşmeler ve basın temasları



18:00: USMER Yuvarlak masa toplantısı: Türk-Rus İlişkileri



28 Şubat Çarşamba:



11:00: Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüşme



13:00: Rodina Partisi ve Vatan Partisi ortak basın toplantısı



15:00: İkili görüşmeler



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