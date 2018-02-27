Rusya'nın kızıl yıldızı ile Türkiye'nin beyaz yıldızı bir araya geldi. Rusya'nın önemli partilerinden biri olan Rodina Partisi, Vatan Partisi'ni ziyaret etti. İki heyetin buluşmasında Amerika'nın emperyalist projelerine karşı bölgesel işbirliği vurgusu yapıldı

Kızıl ve beyaz yıldızlar İstanbul'da buluştu. Buluşmada, Amerikan emperyalizmine meydan okundu. Bölgesel işbirliği vurgusu yapıldı.



Rusya'nın önemli partilerinden biri olan Rodina yani Vatan Partisi, isimdaşı Vatan Partisi'ni ziyaret etti.



Rodina Partisi Başkanlık Kurulu üyesi Fedor Vladimiroviç 'un başkanlık ettiği heyeti, Vatan Partisi Dış İlişkiler Bürosu başkan Yardımcısı Yunus Soner karşıladı.



Rus heyet başkanı Biryukov da konuştu. "Amerikan emperyalizmine karşı mücadele eden Vatan Partisi ile bir arada olmaktan mutluyuz" dedi. İki partinin ilişkilerini daha da geliştireceğini söyledi.



Ziyarete ilişkin Ulusal Kanal'a konuşan Fedor Biryukov, Türk-Rus ilişkilerinin önemine dikkat çekti.



"Amerikanın emperyalist projelerini bölgesel işbirliği engeller" diyen Biryukov, bu işbirliğinin bölge ülkelerine siyasi ve ekonomik kazançlar da sağlayacağını söyledi.



Rodina Partisi, Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin'i destekliyor.



HABER: DENİZ ADALI

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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