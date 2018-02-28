Rusya'dan gelen Rodina Partisi, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile görüştü. Görüşme sonrası ortak açıklama yapıldı. Atlantik sisteminin sona erdiğini vurgulayan Perinçek, "Avrasya'da bağımsız devletler iş birliği yapacak" dedi. Görüşmelerin verimli geçtiğini söyleyen Rodina Partisi de Amerikan emperyalizmine karşı "Vatan Partisi ile işbirliğimiz sürecek" dedi

Rus Rodina yani Vatan Partisi ile Türkiye'nin Vatan Partisi buluştu. Gündemde iki partinin işbirliği hedefte ise Amerika vardı.



Sabah saatlerinde başladı hareketlilik. Vatan Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya'dan gelen misafirlerini partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda karşıladı.



Sonra toplantı salonuna geçildi. Heyetler arası iki saatlik bir görüşme yapıldı. Bölgedeki askeri, siyasi ve ekonomik gelişmeler ele alındı.



Görüşme sonrası ortak basın toplantısı yapıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, tek tek misafilerini tanıttı. İlk sözü de Rus heyetin başkanı Fedor Biryukov'a verdi.



"Bu görüşmeden dolayı Perinçek'e minnettarız" dedi Biryukov. Görüşmenin verimli geçtiğini söyledi. Amerika'ya karşı Vatan Partisi ile silah arkadaşı olduklarını belirtti.



Atlantik sisteminin ağır yenilgiler aldığını belirten Biryukov, Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesinden de mennuniyet duyduklarını ifade etti. Atlantik sistemine karşı, Rusya, Türkiye, İran, Çin ve Hindistan'ın Avrasya'da bir araya gelmesi gerektiğini söyledi



Perinçek de görüşmeleri yorumladı. İki partinin kırmızı ve beyaz yıldızlarını hatırlattı. Amerika'ya karşı "yıldızlarımız el ele vermiştir" dedi.



Atlantik çağının bittiğini söyledi Vatan Partisi Lideri. Artık "Avrasya sürecindeyiz" dedi. Avrasya birliğinin nasıl kurulacağını açıkladı.



Basının soruları da yanıtladı Rus heyet başkanı Fedor Biryukov. Suriye'de Türkiye, Rusya ve İran'ın Amerika'ya karşı mücadele ettiğini söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın emperyalizme karşı vatanını savunduğunu belirtti. Rusya'nın PYD ile ilişkilerine de "Rusya asla terör örgütlerini kontrol etmez, onlarla iş birliği yapmaz" dedi.



Rodina Partisi



Adı Rusça “Vatan” olan Rodina Partisi, 2003 yılında kuruldu ve katıldığı ilk parlamento seçimlerinde yüzde 9 oy aldı. Rodina 2004 yılında partiye dönüştü. Kurucu Başkanı Dimitry Rogozin, bugün Başbakan Yardımcısı.



Kendi verilerine göre 135 bin üyesi bulunan Rodina, halen Rusya Duma’sında temsil ediliyor.



Rodina Partisi milliyetçi, liberalizme karşı ve kamucu ekonomiyi savunan bir çizgiyi savunuyor. Rusya’nın dış politikasında Devlet Başkanı Vladimir Putin’e tam destek veren Rodina, 28 Aralık 2017’de yaptığı kongresinde de 2018 Başkanlık seçimlerinde Putin’i destekleme kararı aldı.



Ekonomide kamu ağırlığının yanında, Rusya’nın enerji ihracatı bağımlılığını azaltmak, özellikle yüksek teknoloji alanında sermaye birikimi yaratmak, zengin-yoksul uçurumunu azaltmak ve Rusya’nın milli çıkarları ve bağımsızlığına yoğunlaşmak, Rodina Partisi’nin temel program maddelerinden bazıları.



Aralarında eski Rusya Dış Ticaret Bakanı Sergey Glasyev, eski Kara Kuvvetleri Komutanı Valentin Varennikow, eski Merkez Bankası Genel Müdürü Viktor Geraşçenko olmak üzere Rusya’nın birçok önemli siyasi şahsiyeti Rodina Partisi üyesidir.



HABER: OSMAN ERBİL

KAMERA: ŞENGÜL DERİN



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