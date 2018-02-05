Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Suriye İdlib'de Rus uçağının düşürülmesinde kullanılan omuzdan ateşlemeli alçak irtifa güdümlü füze olan MANPAD'in benzerini, TSK'nın 3 gün önce Afrin'de terör örgütü YPG-PKK'dan ele geçirdiğini belirtti. Ağar, "Zeytindalı’nda TR-RUS işbirliğine fena bozulmuş PKK Ruslara sövüp dururken, TEDARİK ACABA KİMDEN?" diye sordu

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından Suriye İdlib'de Rus savaş uçağının düşürülmesiyle ilgili detayı açıkladı.



Ağar'ın açıklamasında, "HTŞ'in İdlip'te Rus Su-25'ini düşürdüğü MANPAD'in bir benzerini 3 gün önce TSK, YPG/PKK'dan Afrin'de ele geçirilmişti." ifadeleri yer aldı.



Ağar, MANPAD'i 'Omuzdan Ateşlemeli Alçak İrtifa Güdümlü Füze' olarak tanımladı.



Abdullah Ağar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin karasalında terör örgütü YPG-PKK'dan ele geçirdiği SA-18 Grouse (9K38 Igla) MANPAD'e ait fotoğrafları da paylaştı.



"TEDARİK ACABA KİMDEN?"



Ağar şunları paylaştı:



"HTŞ'in İdlip'te Rus uçağını(Su25) düşürdüğü MANPADS’in bir benzerini 3 gün önce TSK, YPG/PKK'dan ele geçirilmişti



Bu güncede yine YPG/PKK İdlip’te TSK konvoyuna B/A ile saldırmıştı.



Zeytindalı’nda TR-RUS işbirliğine fena bozulmuş PKK Ruslara sövüp dururken, TEDARİK ACABA KİMDEN?"



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