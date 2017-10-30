Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, bugünkü yazısında Kremlin’in envanterine kayıtlı yolcu uçağının hava trafiğini köşesine taşıdı. Yazısında "Geçtiğimiz günlerde önemli gelişmeler yaşandı" diyen Özçelik, "Kremlin’in envanterine kayıtlı “Tupolev Tu-154” tipi bir uçak sürekli havadaydı. 21 Ekim’de Moskova’dan Suriye’ye uçtu. 22 Ekim’de Suriye-Moskova’ya hareket etti. 24 Ekim’de Moskova-Tahran seferini yaptı. Aynı gün Ankara Esenboğa Havaalanı’na indi. 26 Ekim’de yeniden Moskova’ya döndü. Sonra tekrar Suriye... İçinde kim vardı bilmiyorum Ama ne için tur attığını anlamak hiç de zor olmasa gerek. Başkentlerin havasına bakılırsa işler yolunda" ifadelerini kullandı.

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İsmet Özçelik'in Aydınlık gazetesindeki yazısı şöyle:





"Türkiye,



“2. İsrail” hesapları altüst. Kerkük hesapları duvara tosladı. Musul hesapları boşa çıktı. Sincar’da kara kara düşünüyor. Irak ordusu Suriye ve Türkiye sınırını denetim altına almak üzere. Şimdilerde “kara gücü” PKK’yı kurtarma derdinde.



Suriye’de de işler iyi değil. Deyr ez Zor’da Suriye ordusu ile Irak ordusu sırt sırta geldi. ABD güney koridoru planlarken tam tersi oluyor. Suriye ordusu Haseke’ye güneyden koridor açmak için hareket halinde.



ABD FİTNE PEŞİNDE



ABD bütün gücüyle Rusya, Türkiye, İran, Irak, Suriye işbirliğini bozmaya çalışıyor. Bütün ajanları faaliyette. Tehdit, şantaj, havuç, sopa her yolu deniyor.



“İktidar” vaadiyle içerdeki adamları da devrede. Rusya, İran, Irak, Suriye karşıtı hamleler yapıyorlar. Ama sonuç almaları zor. Bazıları umutlansa da Türkiye tercihini yapmış durumda. Geri dönüş de gözükmüyor. “Gemiler yakıldı” dersek pek de yanlış olmaz.



Anlayacağınız ABD zorda. Bölge ülkelerinin işbirliği her geçen gün pekişiyor.



RUSYA’NIN MEKİK DİPLOMASİSİ



Peki bu işbirliğinde hiç sorun yok mu? Elbette var. Önümüzdeki süreçte de olacak. Mücadele varsa sorunlar da yaşanır. Ama çözülüyor.



Geçtiğimiz günlerde önemli gelişmeler yaşandı. Kremlin’in envanterine kayıtlı “Tupolev Tu-154” tipi bir uçak sürekli havadaydı.



21 Ekim’de



İçinde kim vardı bilmiyorum Ama ne için tur attığını anlamak hiç de zor olmasa gerek. Başkentlerin havasına bakılırsa işler yolunda.



TAHRAN’DA DURUM



23. İran Basın Fuarı için 3 gündür Tahran’dayım. Konuştuğumuz İranlılar da gelişmelerden memnun. ABD’nin yeni ambargo girişimlerine karşı kendilerini daha güvende hissediyorlar.



Rusya, Türkiye, Irak, Katar, Lübnan, ...



Başta Çin olmak üzere Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkeleri...



Dünyanın yarısından fazlasını yanlarında görüyorlar.



Bölge ülkelerinin bölge sorunlarına el koymasının, ABD’yi bölgeden kaçırtacağını düşünüyorlar.



Bunları söyleyen resmi yetkililer değil. Onlarla görüşmelerimizi yarından sonra yapacağız.



Sokaktaki halkın görüşleri böyle.



İRADE VAR



Bizler işin bu noktaya geleceğini sürekli anlattık. Bunun bir istek değil, zorunluluk olduğunu söyledik. Gelişmeler bizim için sürpriz değil. Ama bir yıl önce anlattıklarımıza “hayal” diyenler, şaşkın.



Türkiye’nin ezici bir çoğunluğu gelinen noktadan memnun. Rusya, İran, Irak, Suriye için de aynı şey geçerli. Karamsarlık yerini umuda bırakmış durumda. Irakta da, Suriye’de de zafer havası var.



“Bölgesel işbirliği iradesinin” hakim olmasından bütün bölge halkları sevinçli.



BUNLAR DAHA BAŞLANGIÇ



Konuştuğum hemen hemen herkes bu işbirliğinin üstünde titriyor. “Aman bu iş sekteye uğramasın, kimse ABD oyununa gelmesin” diyor.



İşin içinde olanlarda moraller yerinde. Önümüzdeki dönem için daha iyi gelişmeler olacağını, bölgenin huzura kavuşacağını vurguluyorlar.



“Bu daha başlangıç” ifadesini kullanıyorlar.



Haydi hayırlısı..!"



ulusal.com.tr Suriye ve Irak ’taki gelişmeler ABD’nin kabusu. İşleri her geçen gün kötüye gidiyor. Bu durum Washington’dan yapılan açıklamalara da yansıdı. Rusya İran , Irak, Suriye yönetimleri birlikte hareket edince ABD’nin eli ayağı dolaştı.“2. İsrail” hesapları altüst. Kerkük hesapları duvara tosladı. Musul hesapları boşa çıktı. Sincar’da kara kara düşünüyor. Irak ordusu Suriye ve Türkiye sınırını denetim altına almak üzere. Şimdilerde “kara gücü” PKK’yı kurtarma derdinde.Suriye’de de işler iyi değil. Deyr ez Zor’da Suriye ordusu ile Irak ordusu sırt sırta geldi. ABD güney koridoru planlarken tam tersi oluyor. Suriye ordusu Haseke’ye güneyden koridor açmak için hareket halinde.ABD bütün gücüyle Rusya, Türkiye, İran, Irak, Suriye işbirliğini bozmaya çalışıyor. Bütün ajanları faaliyette. Tehdit, şantaj, havuç, sopa her yolu deniyor.“İktidar” vaadiyle içerdeki adamları da devrede. Rusya, İran, Irak, Suriye karşıtı hamleler yapıyorlar. Ama sonuç almaları zor. Bazıları umutlansa da Türkiye tercihini yapmış durumda. Geri dönüş de gözükmüyor. “Gemiler yakıldı” dersek pek de yanlış olmaz.Anlayacağınız ABD zorda. Bölge ülkelerinin işbirliği her geçen gün pekişiyor.Peki bu işbirliğinde hiç sorun yok mu? Elbette var. Önümüzdeki süreçte de olacak. Mücadele varsa sorunlar da yaşanır. Ama çözülüyor.Geçtiğimiz günlerde önemli gelişmeler yaşandı. Kremlin’in envanterine kayıtlı “Tupolev Tu-154” tipi bir uçak sürekli havadaydı.21 Ekim’de Moskova ’dan Suriye’ye uçtu. 22 Ekim’de Suriye-Moskova’ya hareket etti. 24 Ekim’de Moskova- Tahran seferini yaptı. Aynı gün Ankara Esenboğa Havaalanı’na indi. 26 Ekim’de yeniden Moskova’ya döndü. Sonra tekrar Suriye...İçinde kim vardı bilmiyorum Ama ne için tur attığını anlamak hiç de zor olmasa gerek. Başkentlerin havasına bakılırsa işler yolunda.23. İran Basın Fuarı için 3 gündür Tahran’dayım. Konuştuğumuz İranlılar da gelişmelerden memnun. ABD’nin yeni ambargo girişimlerine karşı kendilerini daha güvende hissediyorlar.Rusya, Türkiye, Irak, Katar, Lübnan, ...Başta Çin olmak üzere Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkeleri...Dünyanın yarısından fazlasını yanlarında görüyorlar.Bölge ülkelerinin bölge sorunlarına el koymasının, ABD’yi bölgeden kaçırtacağını düşünüyorlar.Bunları söyleyen resmi yetkililer değil. Onlarla görüşmelerimizi yarından sonra yapacağız.Sokaktaki halkın görüşleri böyle.Bizler işin bu noktaya geleceğini sürekli anlattık. Bunun bir istek değil, zorunluluk olduğunu söyledik. Gelişmeler bizim için sürpriz değil. Ama bir yıl önce anlattıklarımıza “hayal” diyenler, şaşkın.Türkiye’nin ezici bir çoğunluğu gelinen noktadan memnun. Rusya, İran, Irak, Suriye için de aynı şey geçerli. Karamsarlık yerini umuda bırakmış durumda. Irakta da, Suriye’de de zafer havası var.“Bölgesel işbirliği iradesinin” hakim olmasından bütün bölge halkları sevinçli.Konuştuğum hemen hemen herkes bu işbirliğinin üstünde titriyor. “Aman bu iş sekteye uğramasın, kimse ABD oyununa gelmesin” diyor.İşin içinde olanlarda moraller yerinde. Önümüzdeki dönem için daha iyi gelişmeler olacağını, bölgenin huzura kavuşacağını vurguluyorlar.“Bu daha başlangıç” ifadesini kullanıyorlar.Haydi hayırlısı..!"