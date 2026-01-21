Rus yüzücü Nikolay Svechnikova’nın akrabası: “DNA testi alındı, sonuç belli değil”

İstanbul Boğazı’nda bulunan ve Rus yüzücü Nikolay Svechnikova’ya ait olabileceği değerlendirilen cesetle ilgili incelemeler devam ediyor. Dün Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında sudan çıkarılan cesedin kimliğinin tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri sürdürülüyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçtiğimiz yıl ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, yarış sırasında suda kaybolmuştu. Dün bulunan cesedin üzerinde mayo bulunduğu ve ilk değerlendirmelere göre 30 yaşındaki yüzücüye ait olabileceği belirtilmişti.

AİLESİ ADLİ TIP’A GELDİ

Otopsi süreci devam ederken, Nikolay Svechnikova’nın annesi Galina Svechnikov ve yakınları İstanbul’a gelerek Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu’na gitti. Aile, DNA örneği verilmesinin ardından kurumdan ayrıldı.

Rus yüzücünün bir yakını, Adli Tıp çıkışında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hiçbir şey belli değil, önemli evrakları tamamlamamız gerekiyor. DNA testi alındı, daha sonuç belli değil.”