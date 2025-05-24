Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 1987-1993 yılları arasında başkanlığını yapan, aynı zamanda eski devlet bakanı ve milletvekili olan Rüşdü Saracoğlu, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) eski başkanlarından, siyaset ve akademi dünyasında da önemli görevler üstlenmiş olan Dr. Rüşdü Saracoğlu, 77 yaşında kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

TCMB, X hesabından yaptığı paylaşımda, Saracoğlu’nun vefatı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "1987-1993 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Dr. Rüşdü Saracoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz." 

Rüşdü Saracoğlu, 1987-1993 yıllarında TCMB Başkanlığı görevini yürüttükten sonra Anavatan Partisi'nde (ANAP) milletvekilliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 53. Hükümeti'nde devlet bakanlığı yapmıştı.

RÜŞDÜ SARACOĞLU KİMDİR?

1948 yılında Ankara’da doğan Rüşdü Saracoğlu, Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi ve İstatistik Bölümünden mezun olduktan sonra, akademik kariyerine yurt dışında devam etti. 1980 yılında Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümünde doktora derecesini aldı.
Bu süreçte Minnesota Üniversitesi ve Boston College’da öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Daha sonra Uluslararası Para Fonu’nda (IMF) ekonomist olarak çalıştı.

1987-1993 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevini üstlenen Saracoğlu, görev süresinin ardından aktif siyasete atılarak Anavatan Partisi (ANAP) milletvekili oldu ve 53. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde devlet bakanı olarak görev aldı.

Eski başbakanlardan Şükrü Saracoğlu'nun torunu olan Rüşdü Saracoğlu, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde üst düzey görevler de aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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