Rüşvet davası CHP Genel Merkezine uzanabilir... “Sezgin Bey'in haberi olmasın" diyen Genel Başkan Yardımcısı kim?

Kamuoyuna “Aziz İhsan Aktaş davası” olarak yansıyan ve 200 sanığın yargılandığı dosyada yargılama devam ediyor. Dava, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde görülüyor

Ulusal Kanal’da konuşan gazeteci Nuray Başaran, davaya ilişkin erken yorum yapılmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu dava boştu doluydu demek için çok erken. Bu iddianamenin ve bu davanın ana aktörü Aziz İhsan Aktaş görülüyor. Onun savunmasını ve onun iddialarını görmeden bir şey söylemek çok erken. Aziz İhsan Aktaş’ın avukatları çok önemli sorular soruyorlar. O sorulara baktığımda da ben Aziz İhsan Aktaş’ın kendisinden dinlediğim bir takım şeyler olduğu için bir takım belgeleri de gördüğüm için o soruların çok önemli olduğunu ve boşa sorulmadığını görüyorum. Bu da Aziz İhsan Aktaş’ın savunmasında neleri söyleyeceği açısından doğrusunu isterseniz çok önemli. Sanıyorum şubatın sekizi dokuzu gibi sıra gelecek Aziz İhsan Aktaş’a. İfadesini verecek.”

İDDİANAMEDE YOK AMA SAVUNMADA VAR

Davanın dikkat çeken başlıklarından birinin de “kadayıf kutuları” iddiası olduğunu söyleyen Başaran, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Oya Tekin ile ilgili bölüm bence çok önemli. Aziz İhsan Aktaş, çok medyada yer almadı ama Oya Teki'ne verilen bir milyon doların üç tane kadayıf kutusunda verildiğini söyledi. Biliyorsunuz özellikle Antalya'nın bir ilçe belediye başkanında suçüstü olmuştu baklava kutuları. Bir kırılma noktası yaratmıştı. Kadayıf kutuları mesela iddianamede yok. Ama Aziz İhsan Aktaş'ın savunmasında olacak.”

SEYHAN BELEDİYESİNDEN CHP GENEL MERKEZİNE UZANAN SÜREÇ

Başaran, açıklamasında özellikle Seyhan Belediyesi bağlantısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Buradaki en önemli konulardan bir tane kadayıf ve özellikle Seyhan Belediyesi. Neden açtım? Neden önemli? Seyhan Belediyesi'ndeki istenen rüşvet ve Aziz İhsan Aktaş'ın verdiği rüşvet aslında ilk defa bizi Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine götürüyor.”

DAHA ÖNCE YAYINLANMADI

Başaran, sürecin nasıl ilerlediğini şu sözlerle anlattı:

“Aziz Aktaş kardeşlerinin iş yaptığı Seyhan Belediyesi'ndeki hak edişler yani resmi hak edişleri alamaması üzerine devreye giriyor ve Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu tanıdığı için ona gidiyor. Yani bana anlattığı için ve bizim röportajlarımızda da olduğu için bunu söylüyorum. Yayınlamadık ama sizin kanalınıza kısmetmiş. Sonra Sezgin Tanrıkulu da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir genel başkan yardımcısına götürüyor.”

“SEZGİN BEY'İN HABERİ OLMASIN”

Başaran, bu görüşmenin detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Diyor ki işte Aziz Aktaş'ı bir dinler misin diyor. Çok problemi var diyor. Aziz İhsan Aktaş da o genel başkan yardımcısına durumu anlatıyor. Ne kadar haklı olduklarını. Belgeler, deliller, alacakları falan. O genel başkan yardımcısı Aziz İhsan Aktaş'ı dinliyor ve birkaç gün sonra tekrar arıyor. Ve diyor ki Sezgin Bey'in haberi olmasın, biz sizinle bir görüşelim, özel görüşelim diyor.”

RÜŞVET İDDİASI CHP GENEL MERKEZİNE UZANIYOR

Nuray Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hani Aziz İhsan Aktaş, en az rüşveti Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden bir genel başkan yardımcısına verdim diyor ya, işte o o kişi. İsimlerle işim yok, buradan isim vermek istemiyorum. Belki Aziz İhsan Aktaş dava sırasında bunun isimlerini de söyleyecektir.

Buradaki olayı ben neden anlatıyorum? Maalesef bu belediyelerdeki yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet olayı genel merkeze kadar taşınıyor böylece. Halen Özgür Özel, genel başkan yardımcısı olan bir kişiye rüşvet verildiyse ve Özel çıkıp da bu dosyalarda bir şey yok diye söylüyorsa yani artık ben gazeteci olarak diyecek bir şey söylemiyorum, bilmiyorum.”