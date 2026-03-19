Rüşvet iddiasında sessizlik: Özgür Özel ve Muhittin Böcek cephesinden yanıt yok

Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından dile getirilen ve 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, adaylığını kabul ettirmek amacıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e rüşvet verdiği yönündeki iddialar güncelliğini koruyor.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konunun gündeme gelmesinin üzerinden 24 saati aşkın bir süre geçmesine rağmen, iddiaların muhatabı olan Özgür Özel ve Muhittin Böcek cephesinden herhangi bir yalanlama veya resmi açıklama yapılmadı. Siyasi gelişmelere karşı genellikle hızlı açıklamalar yapan tarafların, bu iddialar karşısında sessiz kalması kamuoyundaki soru işaretlerini artırıyor. Gündeme yansıyan bilgilerin HTS kayıtları ve çeşitli belgelere dayandırıldığı belirtilirken, iddiaların aydınlatılması için gözler CHP Genel Merkezi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

15 OCAK 2024 TARİHLİ MANİSA ZİYARETİ VE ARAÇ BİLGİLERİ

İddialara temeli olarak Muhittin Böcek’in 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'ya gerçekleştirdiği ziyaretin fiziki ve teknik takibine dair ayrıntılar yer alıyor. Kayıtlara göre söz konusu seyahat, öncü ve artçı olmak üzere iki ayrı aracın yer aldığı bir konvoyla yapıldı. Konvoydaki araçlardan ilkinin Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tescilli 07 ABB 008 plakalı Audi A8L, ikinci aracın ise Aydoğanlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tescilli 07 BAR 174 plakalı Skoda Superb olduğu tespit edildi.

Araçların Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve baz istasyonu verileri üzerinden yapılan incelemeler, yolculuğun zaman çizelgesini ortaya koydu. İki araç, sabah 08:15 ile 08:20 saatleri arasında Antalya’dan birlikte çıkış yaptı. Saat 08:40’ta Korkuteli PTS noktasından geçen konvoy, Denizli ve Alaşehir güzergahını kullanarak Manisa’ya ulaştı. Baz kayıtlarına göre Muhittin Böcek’in saat 11:20 civarında Manisa il sınırları içerisinde bulunduğu; gün boyunca ise saat 17:00’ye kadar Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri hattında hareket ettiği belirlendi.

2024 YILINDAKİ TEK MANİSA SEYAHATİ

İki araçlık konvoy, aynı gün saat 17:00 sularında Manisa’dan ayrılarak dönüş yoluna geçti. Alaşehir, Denizli ve Korkuteli güzergahı izlenerek yapılan dönüş yolculuğu sonucunda, saat 20:40 sıralarında Antalya'nın Düzlerçamı mevkiinde baz kaydı oluştu. Yapılan incelemeler sonucunda elde edilen verilere göre, Muhittin Böcek 2024 yılı içerisinde Manisa'ya başka bir ziyaret gerçekleştirmedi. Günübirlik, planlı ve iki araçlık konvoy şeklinde yapılan bu tek ziyaretin amacı ve görüşülen isimler, iddiaların netliğe kavuşması beklenen başlıklarını oluşturuyor.