Rüşvet karşılığı sahte rapor skandalı: 23 kişi tutuklandı, 2 firari aranıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte evrak ve rüşvet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 44 şüpheliden 23’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘rüşvet’ ve ‘kamu kurumları zararına dolandırıcılık’ suçlarına ilişkin yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, çok sayıda şüphelinin sahte evrak düzenledikleri ve bu işlemler karşılığında rüşvet aldıkları iddia edildi.

Soruşturmada, Türkiye’ye eğitim amacıyla gelen yabancı uyruklu kişilerin denklik belgesi müracaatları sırasında rüşvet talep edildiği öne sürüldü. Ayrıca lise eğitimi yarıda kalan veya hiç tamamlamayan kişilerin özel liselere kaydedilerek kısa sürede mezun edilmeleri karşılığında rüşvet alındığı tespit edildi.

DEPREM SONRASI KAROT RAPORLARI DA İNCELENİYOR

Başsavcılığın soruşturmasında dikkat çeken bir diğer nokta ise, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen karot raporları oldu. Şüphelilerin, bu raporların düzenlenmesi sırasında da rüşvet karşılığı usulsüzlük yaptıkları belirlendi.

İstanbul merkezli olarak yürütülen operasyon, Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat’ta da eş zamanlı gerçekleştirildi. Toplam 54 şüpheli hakkında işlem yapılırken, operasyonlarda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet işlemleri tamamlanan 44 şüpheli ile cezaevinde bulunan bir kişi adliyeye sevk edildi.

23 KİŞİ TUTUKLANDI, 20 KİŞİ SERBEST

Savcılık ifadelerinin ardından 24 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Mahkeme, bu kişilerden birini yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakırken, 23 şüphelinin ise tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan savcılık ifadeleri sonrası 20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurt dışında firarda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

sahte evrak rüşvet operasyonu
