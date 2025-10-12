Rüşvet operasyonu: MSB ile yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda bazı izin belgelerinde menfaat temin edildiğine yönelik tespitler üzerine rüşvetiddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 2’si ihraç, 1’i emekli kurum personeli, 2’si bu kişilerin aile yakını ve 27’si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında “rüşvet almak, vermek ve rüşvete aracılık etmek” suçlarından Ankara merkezli eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9’u çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 24 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.