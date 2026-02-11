Rüşvet soruşturması: Üsküdar Devlet Hastanesi'nde 2 doktor tutuklandı

Üsküdar Devlet Hastanesi’nde ameliyat olacak hastalardan usulsüz şekilde ek ücret talep edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan iki doktor, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Devlet Hastanesi’nde ameliyat olacak hastalardan rüşvet alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Yapılan incelemelerde, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz bir şekilde ek ücret talep ettiği tespit edilen doktorlar G.Ö. ve C.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Açıklama şu şekilde:

"İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda Üsküdar'da bir kamu hastanesinde görevli iki hekim hakkında adli işlem başlatılmıştır. Söz konusu süreç, Müdürlüğümüzce 14.11.2024 tarihli SABİM başvurusu sonrası başlatılmış olup idari inceleme yapılarak ivedilikle takip edilmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Emniyet ve adli makamlarımızın da teknik takibiyle soruşturma süreci devam ettirilmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık hizmetlerinde etik dışı hiçbir uygulamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Vatandaşlarımızın güvenini zedeleyen münferit 'çürük elmaların' tüm sağlık camiasını temsil etmesine asla izin vermeyiz. Tespit edilen her usulsüzlükle kararlılıkla mücadele edip gerekli işlemleri yapmaya devam ediyoruz"

