Rüşvet soruşturmasında tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yoğun bakıma alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, rahatsızlanarak Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Avukatı, Erdem’in yoğun bakımda olduğunu açıkladı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 15'i tutuklanmış, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cezaevinde tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, rahatsızlanması üzerine Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Erdem’in avukatı Deniz Baykal, yaptığı açıklamada müvekkilinin yoğun bakımda bulunduğunu belirtti.

Erdem’in sağlık durumuyla ilgili hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

nilüfer belediyesi
