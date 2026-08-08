Rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı
Çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı. Özalper, Ankara'ya götürülerek ifadesinin alınmasının ardından cezaevine gönderildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında yürütülen soruşturmada 3 gün önce gözaltına alınan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, çarşamba akşamı gözaltına alınmış, Manisa Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ifadesinin alınması için Ankara'ya götürülmüştü.
Özalper tutuklanarak cezaevine gönderildi.