Rüşvet ve irtikap soruşturması: Tanju Özcan hakkında istenen ceza belli oldu

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 178 sayfalık iddianamede Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında “İrtikap”, “İrtikapa Teşebbüs”, “Rüşvet Alma”, “Nitelikli Dolandırıcılık”, “Vakıf ve Dernekler Kanunu’na Muhalefet”, “İrtikapa Yardım”, “Rüşvete Aracılık”, “Yalan Tanıklık” ve “Suçluyu Kayırma” suçlamaları yer aldı.

İddianame Bolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

TANJU ÖZCAN İÇİN 263 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede Tanju Özcan hakkında 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda Tanju Özcan’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Aydan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal tutuklanmıştı.

Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz’un tutukluluğu ise avukatının itirazı sonrası ev hapsine çevrildi.

“MARKETLER MÜHÜRLENDİ” İDDİASI

İddianamede yer alan iddialara göre Tanju Özcan, Süleyman Can ve Bolu Bel A.Ş. yetkilileri zincir marketleri belediye iştirakiyle reklam sözleşmesi yapmaya zorladı.

Bazı marketlerin sözleşmeleri imzaladığı, teklifi reddeden marketlere ise rutin dışı denetimler uygulandığı, iş yerlerinin mühürlendiği ve ticaretten men edildikleri öne sürüldü.

BOLSEV YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İFADESİ DOSYADA

İddianamede, BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız’ın cezaevinde verdiği ifadeye de yer verildi.

İfadede zincir marketlere reklam sözleşmesi yapılması için baskı kurulduğu, ihale sahiplerinden sistematik şekilde bağış talep edildiği ve milyonlarca liralık nakit paranın elden teslim alındığı öne sürüldü.

Ayrıca kurban bağışı organizasyonunun da Başkan Özcan’ın talimatıyla yürütüldüğünün ifade edildiği aktarıldı.

MÜTEAHHİTTEN RÜŞVET İDDİASI

İddianamede yer alan bir başka iddiaya göre, Bolu’da faaliyet gösteren bir müteahhitten ruhsat işlemleri karşılığında 2 milyon 500 bin TL rüşvet talep edildi.

Müştekinin 1 milyon TL’yi nakit olarak Belediye Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız’a verdiği, 1,5 milyon TL’nin ise çek olarak BOLSEV hesaplarına aktarıldığı ileri sürüldü.

Soruşturma sürecinin başlamasının ardından söz konusu paraların “avans” ve “borç iadesi” açıklamalarıyla geri gönderildiği belirtildi.

“BAŞKA YERDEN BETON ALAMAZSINIZ” İDDİASI

İddianamede, 100’üncü Yıl Cumhuriyet Parkı ihalesinde müteahhidin hak ediş ödemelerini zamanında alabilmesi için BOLSEV Vakfı’na 10 milyon TL yardım yapmaya zorlandığı iddiasına da yer verildi.

Ayrıca aynı firmanın belediyenin kendi firmasından beton almaya zorlandığı öne sürüldü.

İddianamede Tanju Özcan’ın firma yetkilisine, “Başka yerden beton alamazsınız, size beton santrali kurdurtmam” dediği iddiası da yer aldı.

Ancak müştekinin belediyenin istediği fiyattan beton alımı yapmaması nedeniyle “İcbar Suretiyle İrtikap” suçunun teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi.

KAFEDEN 500 BİN TL İSTENDİĞİ İDDİASI

İddianamede kentte faaliyet gösteren bir kafenin ruhsat devri için belediyede yapılan toplantıda BOLSEV’e 500 bin TL yardım istendiği de öne sürüldü.

Süreçte 100 bin TL nakit para alındığı, müştekinin savcılığa teslim ettiği 35 dakikalık ses kaydında para alışverişinin anlatıldığı belirtildi.

KURBAN BAĞIŞI İDDİASI

İddianamede ayrıca BOLSEV Vakfı üzerinden 2025 Kurban Bayramı öncesinde “Kurban bağışlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor” denilerek kampanya başlatıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda 34 vatandaştan toplam 845 bin TL toplandığı ve bu paralarla kurban kesilmediği iddia edildi.

ÖZCAN SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede Tanju Özcan’ın savunmasına da yer verildi.

Özcan’ın ifadelerinde marketlere baskı amacıyla değil yardım talebiyle yaklaştıklarını, kurban kampanyasından haberdar olmadığını, beton alımı konusunda kimseye şantaj yapmadığını ve ruhsat işlemleri için rüşvet talep edilmediğini savunduğu belirtildi.

İddianamede Tanju Özcan hakkında 6 kez “icbar suretiyle irtikap”, 3 kez “irtikapa teşebbüs”, 34 kez “nitelikli dolandırıcılık” ve 1 kez “rüşvet” suçlarından ceza talep edildi.

Tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında ise 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar hapis cezası istendi.

BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız hakkında da 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.