Aylardır MHP'nin gündemde tuttuğu af teklifi Meclis’e sunuldu. Teklife göre, devlete karşı terör suçlarını işleyen hükümlüler düzenlemeden yararlanamayacak. Ancak yolsuzluk, dolandırıcılık ve uyuşturucu satıcılığından hüküm giyenler, kapsam dışında bırakılmadı. Taslağa göre, bu suçları işleyenler af kapsamında değerlendirilecek.

Rüşvetçilere, dolandırıcılara ve uyuşturucu satıcılarına af geliyor.MHP lideri Bahçeli bu sözlerle aftan "Kader mahkum”larının yararlanacağını öne sürmüştü. Kader mahkumları yararlanır mı bilinmez ama akçeli suçlara af geleceği netlik kazandı.MHP, 7 maddeli af teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Teklifin 1 Ekim'de Meclis'in açılmasının ardından komisyonlarda ele alınması bekleniyor. İlgili düzenleme burada kabul edilirse Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Teklifin yasalaşması için ise 360 milletvekilinin oyu gerekiyor.Teklifteki 5 yıllık indirim, 19 Mayıs 2018'e kadar işlenen suçlar için uygulanacak.Soykırım, cinsel saldırı, kasten öldürme, çocuk istismarı, işkence ve eziyet gibi suçları işleyenler bu tekliften yararlanamayacak. Kapsam dışı bırakılan diğer bazı suçlar ise şöyle;Af kapsamına giren suçlar ise bir hayli dikkat çekiyor. MHP'nin hazırladığı teklife göre, uyuşturucu satıcı ve kaçakçısı, hırsız, yağmacı, gaspçı, rüşvetçi ile dolandırıcı aftan yararlanabilecek.MHP'nin bu suçları işleyen kişileri serbest bırakmak istediğini ise ilk kez Ulusal Kanal Haziran ayında yaptığı haberlerle gündeme getirmişti.Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek de Bahçeli'nin kimlere af istediğine ilişkin kamuoyunun dikkatini çekecek çok sayıda açıklama yapmıştı.