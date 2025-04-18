Rusya Berlin'i uyardı: Almanya Ukrayna'ya füze verirse savaşa dahil olur

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Almanya'nın, Ukrayna'ya Taurus füzeleri vermesi durumunda savaşa dahil olabileceklerini belirtti. Nebenzia, Avrupalı ülkeler için “Barış umurlarında değil, Ukrayna’yı uçuruma itmeye devam ediyorlar” dedi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Avrupa ülkelerinin Ukrayna tutumu hakkında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Gazetecilerin, "Almanya, Ukrayna'ya Taurus füzeleri verirse savaşa doğrudan dahil olmuş sayılır mı?" sorusuna Nebenzia, "Evet, olur." cevabını verdi.

Nebenzia, Ukrayna ihtilafına dahil olan ülkelerle ilgili, "Bu ülkeler, vekil güçlerinin yardımıyla Rusya'ya karşı bir savaş yürütüyorlar. Eğer Almanya Taurus füzeleri de sağlarlarsa, bu gerginliği artırtma yönünde bir adım daha olacaktır." dedi.

Putin ve Trump’ın 18 Mart’ta yaptığı telefon görüşmesinin ardından ateşkes önerisinin gündeme geldiğini hatırlatan Nebenzia, Rus ordusuna uyma talimatı verdi.

Ukrayna’nın öneriye destek vermesine rağmen saldırılarını sürdürdüğünü de ekleyen Nebenzia, "Ukrayna enerji altyapısına yönelik kısmi ateşkesi uygulamadı. O yüzden bu noktada ateşkesten bahsetmek gerçekçi değil." dedi.

Kiev'in barış istemediğini savunan Nebenzia, "Batılı destekçilerin" Ukrayna üzerinde baskı kurması ve enerji altyapılarına yönelik saldırıları sonlandırmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'yı silahlandırmaya son vermeleri gerektiğini belirten Nebenzia, bu yönde bir adım görmediklerini ekledi.

Nebenzia, "Avrupalı ülkeler barıştan bahsetmiyor. Umurlarında değil, Ukrayna'yı uçuruma itmeye devam ediyorlar." dedi. ABD'nin İran'a karşı güç kullanma ihtimaline dair de konuşan Rus temsilci, kendilerinin ve ABD'nin siyasi çözümü tercih ettiğini söyledi.